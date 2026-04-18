Svestrana Jasna Bilušić oduševljava kao Ferida u 'Divljim pčelama': 'Štiti one koje pravda zaobiđe, što ju povremeno dovodi u nevolje'

Jedna od naših najcjenjenijih umjetnica Jasna Bilušić, još jednom potvrđuje svoju glumačku snagu - njezina Ferida tiha je, ali iznimno moćna prisutnost u seriji 'Divlje pčele'

Jedna od naših najistaknutijih umjetnica, Jasna Bilušić, svojim je talentom i karizmom ponovno osvojila gledatelje, ovoga puta u ulozi Feride u seriji 'Divlje pčele'. Poznata po iznimnoj predanosti i dubokom razumijevanju likova koje tumači, Bilušić i ovom ulogom potvrđuje zašto je godinama u samom vrhu domaće glumačke scene. U ulozi Feride donosi suptilnost, emociju i snagu koja se ne nameće, ali se itekako osjeća. Riječ je o liku koji na prvi pogled djeluje povučeno, no iza te tišine krije se slojevita osobnost i važna uloga u razvoju radnje.

icon-expand Jasna Bilušić, Divlje pčele FOTO: RTL

Lik koji se otkriva polako

Glumica otkriva kako pristupa izgradnji ovog intrigantnog lika, koji se ne otkriva odmah, već postupno, kroz niz situacija i odnosa. "Temelji njezinog lika počivaju na skromnim podacima o njezinom porijeklu i biografiji, no njezin karakter gradim postepeno kako se i ona polako otkriva kroz samu seriju, kroz situacije gdje je i ne htijući ponekad svjedok, a ponekad i sudionik", rekla je cijenjena glumica. Upravo ta dvostruka uloga, promatrača i sudionika, čini Feridu jednim od najzanimljivijih likova. Ona vidi ono što drugi prešućuju i nalazi se ondje gdje se donose ključne odluke, čak i kada nije u središtu zbivanja.

Na strani istine, bez kompromisa

Posebno se ističe njezin snažan osjećaj za pravdu, koji često dolazi u sukob s okolinom i dovodi je u izazovne situacije. "Ono što je već prepoznatljivo je njena urođena potreba da štiti one koje pravda zaobiđe, što ju povremeno dovodi u nevolje, ali ju ne obeshrabruje da uvijek i usprkos svemu ostane na strani istine, pa makar i na vlastitu štetu." Ferida tako postaje više od sporednog lika, ona je tiha snaga priče, moralni oslonac i netko tko, i kad šuti, govori najviše. U interpretaciji Jasne Bilušić, ovaj lik dobiva posebnu težinu i autentičnost, a gledatelji sve jasnije prepoznaju koliko je Ferida zapravo važna za ono što slijedi.

icon-expand Jasna Bilušić i Jelena Perčin, Divlje pčele FOTO: RTL