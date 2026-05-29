Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Na društvenim mrežama osvanula je snimka s lokacije na kojoj se okupio velik dio glumačke postave popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele'. U opuštenoj atmosferi mogu se vidjeti Amar Bukvić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Luka Šegota, Domagoj Janković, Sanja Vejnović i Vladimir Posavec Tušek.
Iako su njihovi likovi tijekom prve sezone često bili na suprotnim stranama, čini se da iza kamera među glumcima vlada odlična energija i prijateljska atmosfera.
Od obiteljskih sukoba do zajedničkog druženja
Publika ih je navikla gledati u napetim scenama prepunim emocija, tajni i neočekivanih obrata. Upravo zato ovakvi prizori iza kulisa uvijek privuku veliku pažnju gledatelja koji vole zaviriti u ono što se događa kada kamere nisu usmjerene na same scene.
Posebno je zanimljivo vidjeti na istom mjestu glumce čiji su likovi tijekom sezone prolazili kroz burne odnose, sukobe i teške životne odluke.
Kako se bliži kraj sezone, raste i nostalgija
Posljednjih tjedana članovi glumačke ekipe sve češće dijele fotografije i videa sa seta, a mnogi fanovi već osjećaju nostalgiju kako se približava završnica prve sezone.
Snimka koju je podijelila Lidija Kordić još je jednom pokazala ono što gledatelji često ističu u komentarima – da je upravo zajedništvo glumačke ekipe jedan od razloga zbog kojih su se toliko povezali sa serijom.
Dok publika iščekuje rasplet brojnih priča u Vrilima, jedno je sigurno – iza kulisa 'Divljih pčela' stvorila se ekipa koja će, sudeći po objavama, pamtiti ovu sezonu još dugo nakon posljednje klape.