Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Dok se na ekranu bore s tajnama, sukobima i obiteljskim dramama, iza kamera vlada sasvim drukčija atmosfera. Glumica Lidija Kordić podijelila je trenutak sa snimanja koji je oduševio obožavatelje serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
29.05.2026 12:00

Na društvenim mrežama osvanula je snimka s lokacije na kojoj se okupio velik dio glumačke postave popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele'. U opuštenoj atmosferi mogu se vidjeti Amar Bukvić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Luka Šegota, Domagoj Janković, Sanja Vejnović i Vladimir Posavec Tušek.

Iako su njihovi likovi tijekom prve sezone često bili na suprotnim stranama, čini se da iza kamera među glumcima vlada odlična energija i prijateljska atmosfera.

Lidija Kordić, Domagoj Janković, Vladimir Posavec Tušek
Lidija Kordić, Domagoj Janković, Vladimir Posavec Tušek FOTO: Instagram

Od obiteljskih sukoba do zajedničkog druženja

Publika ih je navikla gledati u napetim scenama prepunim emocija, tajni i neočekivanih obrata. Upravo zato ovakvi prizori iza kulisa uvijek privuku veliku pažnju gledatelja koji vole zaviriti u ono što se događa kada kamere nisu usmjerene na same scene.

Posebno je zanimljivo vidjeti na istom mjestu glumce čiji su likovi tijekom sezone prolazili kroz burne odnose, sukobe i teške životne odluke.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kako se bliži kraj sezone, raste i nostalgija

Posljednjih tjedana članovi glumačke ekipe sve češće dijele fotografije i videa sa seta, a mnogi fanovi već osjećaju nostalgiju kako se približava završnica prve sezone.

Snimka koju je podijelila Lidija Kordić još je jednom pokazala ono što gledatelji često ističu u komentarima – da je upravo zajedništvo glumačke ekipe jedan od razloga zbog kojih su se toliko povezali sa serijom.

Dok publika iščekuje rasplet brojnih priča u Vrilima, jedno je sigurno – iza kulisa 'Divljih pčela' stvorila se ekipa koja će, sudeći po objavama, pamtiti ovu sezonu još dugo nakon posljednje klape.

divlje pčele lidija kordić
Moglo bi te zanimati

Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Cijela istina je vani! Cvita u detalje opisala kobnu noć i tako prekršila dogovor sestara

Na zaprepaštenje Vukasovih, Cvita se pojavljuje u sudnici i staje na stranu sestara

Hoće li početi govoriti? Mirjanin strah ima ime i prezime

Nova teorija u 'Divljim pčelama'! Ante Vukas iznio potpuno novu priču o ubojstvu Petra

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu