Svi povukli iskaz protiv Ante Vukasa osim načelnika Šušnjare

Sukob oko Anđelka
Sve je počelo prilično napeto kada su se Zdravko i Ranko Badurina nakratko zakačili. Tema njihove žustre rasprave bile su propale zaruke između Anđelka i Jelice. Zdravko je otvoreno priznao kako smatra da Anđelko jednostavno nije dovoljno dobar za njegovu kćer, što je Ranka duboko uvrijedilo i pogodilo u živac.
U raspravu se ubrzo neočekivano umiješao tužitelj Neven Barešić, koji je po cijelom mjestu tražio načelnika. Nakon njegovog dolaska, Ranko se odlučio povući, ostavljajući Zdravka nasamo s tužiteljem kako bi obavili službeni razgovor.
Šokantno otkriće
Tužitelj Barešić nije okolišao te je odmah prešao na glavnu stvar. Otkrio je Zdravku vijest koja ga je potpuno izbacila iz takta i promijenila tijek cijelog pravnog slučaja.
Naime, svi ostali svjedoci u važnom predmetu protiv Ante Vukasa odjednom su povukli svoje iskaze. Zdravko u početku jednostavno nije mogao vjerovati onome što čuje iz usta samog tužitelja.
Odmah je naglas zaključio kako je nemoguće da su svi svjedoci tek tako odustali, ističući kako ih je moćni Vukas sigurno bogato podmitio. Iako se Barešić u potpunosti složio s njegovom procjenom situacije, upozorio ga je da pred zakonom vrijede isključivo čvrsti dokazi, kojih sada u ovom slučaju više nemaju.
Tko je žrtveni jarac?
Situacija je postala još ozbiljnija kada je Barešić objasnio Zdravku u kako se nezahvalnom i kompromitirajućem položaju sada nalazi. S obzirom na to da je ostao jedini svjedok koji nije povukao iskaz, tužitelj mu je jasno dao do znanja da bi takav splet okolnosti mogao imati teške posljedice za njega osobno.
"Eto, načelnik je malo prljao ruke pa svalio sve na žrtvenog jarca", predočio mu je Barešić kako će cijela priča vjerojatno izgledati u očima nemilosrdne javnosti. Zdravko je ostao potpuno zatečen, shvativši da bi njegova pravedna borba mogla završiti tako da on sam postane glavni osumnjičenik.
Kako će se načelnik izvući iz ove komplicirane situacije i hoće li Ante na kraju ipak odgovarati?
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