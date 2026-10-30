Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Svi povukli iskaz protiv Ante Vukasa osim načelnika Šušnjare

Nakon kratke prepirke s Rankom Badurinom oko propalih zaruka, načelnik Zdravko Šušnjara saznaje šokantne vijesti od tužitelja Nevena Barešića

RTL
30.10.2026 17:00

Sukob oko Anđelka

Sve je počelo prilično napeto kada su se Zdravko i Ranko Badurina nakratko zakačili. Tema njihove žustre rasprave bile su propale zaruke između Anđelka i Jelice. Zdravko je otvoreno priznao kako smatra da Anđelko jednostavno nije dovoljno dobar za njegovu kćer, što je Ranka duboko uvrijedilo i pogodilo u živac.

U raspravu se ubrzo neočekivano umiješao tužitelj Neven Barešić, koji je po cijelom mjestu tražio načelnika. Nakon njegovog dolaska, Ranko se odlučio povući, ostavljajući Zdravka nasamo s tužiteljem kako bi obavili službeni razgovor.

Šokantno otkriće

Tužitelj Barešić nije okolišao te je odmah prešao na glavnu stvar. Otkrio je Zdravku vijest koja ga je potpuno izbacila iz takta i promijenila tijek cijelog pravnog slučaja.

Naime, svi ostali svjedoci u važnom predmetu protiv Ante Vukasa odjednom su povukli svoje iskaze. Zdravko u početku jednostavno nije mogao vjerovati onome što čuje iz usta samog tužitelja.

Odmah je naglas zaključio kako je nemoguće da su svi svjedoci tek tako odustali, ističući kako ih je moćni Vukas sigurno bogato podmitio. Iako se Barešić u potpunosti složio s njegovom procjenom situacije, upozorio ga je da pred zakonom vrijede isključivo čvrsti dokazi, kojih sada u ovom slučaju više nemaju.

Neven Barešić i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele
Neven Barešić i Zdravko Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je žrtveni jarac?

Situacija je postala još ozbiljnija kada je Barešić objasnio Zdravku u kako se nezahvalnom i kompromitirajućem položaju sada nalazi. S obzirom na to da je ostao jedini svjedok koji nije povukao iskaz, tužitelj mu je jasno dao do znanja da bi takav splet okolnosti mogao imati teške posljedice za njega osobno.

"Eto, načelnik je malo prljao ruke pa svalio sve na žrtvenog jarca", predočio mu je Barešić kako će cijela priča vjerojatno izgledati u očima nemilosrdne javnosti. Zdravko je ostao potpuno zatečen, shvativši da bi njegova pravedna borba mogla završiti tako da on sam postane glavni osumnjičenik.

Kako će se načelnik izvući iz ove komplicirane situacije i hoće li Ante na kraju ipak odgovarati?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele neven barešić zdravko šušnjara
Divlje pčele

Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem!

Moglo bi te zanimati

Sve se mijenja u Vrilu? Ante se vraća kući, a Jakov s odvjetnikom ponovno posjećuje Katarinu

Milan ugledao Ivicu i izgubio kontrolu: 'Pogledaj što si mi napravio!'

Nikola sklopio tajni dogovor s Barešićem! Hoće li upravo on presuditi Anti Vukasu?

Veljko ostao bez svega, ali Karmela ga nije zaboravila: 'Ova kavana jednako je tvoja kao i moja'

Katarina planira bijeg: Rizičan potez u Krnetinom uredu mogao bi je stajati svega

Ante Vukas završio iza rešetaka! Bijesan na Barešića, iz pritvora najavio osvetu

Pročitaj na Net.hr
Mrle iz Leta 3 o ljubavi i političarima na koncertu: 'Karta ti ne daje pravo biti kreten'
Sjećate se Miley dok je bila omiljena svjetska slatkica? Svi su bili ludi za Hannah Montanom
Žanamari Perčić otkrila kako održava isklesanu figuru: Poseban fokus stavila na stražnjicu
Biste li je prepoznali? Borna Kotromanić pokazala kako je izgledala prije gotovo tri desetljeća
Transrodna kraljica estetskih operacija opet ljubi? Jessica Alves uhvaćena s bivšim dečkom
Seka Aleksić rasprodala i drugu Arenu Zagreb pa najavila treću: 'Hvala svima'
Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem
Nevjerojatno nalikuju slavnoj teti: Blizanke iz poznate obitelji ponovno su ukrale pozornost
Katie Holmes zaljubljena do ušiju: S osam godina mlađim partnerom nije skrivala nježnost
Marco Cuccurin o gubitku majke i emotivnoj pjesmi: 'Pet godina nisam otvorio njezin ormar'