Svi pričaju o ovoj fotografiji Ante Gele i Jelene Perčin: Njihov osmijeh otkrio više od riječi

Na fotografiji Gelo pozira sa suprugom, glumicom Jelenom Perčin (45), te legendarnim velolučkim tekstopiscem Vinkom Barčotom, autorom stihova brojnih Oliverovih velikih pjesama. Iako prizor na prvi pogled djeluje kao bezbrižno ljetno druženje, iza njega se krije kratki trenutak odmora nakon intenzivnih dana posvećenih velikom glazbenom projektu.

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Fotografija je nastala tijekom priprema za središnji koncert manifestacije "Trag u beskraju", posvećene Oliveru Dragojeviću, u kojoj Gelo ima jednu od ključnih uloga kao producent i umjetnički direktor. Dok se pripremala večer koja tradicionalno okuplja brojna velika imena domaće glazbene scene, Gelo je bio među najzaposlenijima, brinući o svakom detalju izvedbe.

Uz to, samo dan ranije predstavljena je i njegova knjiga transkripcija "Ante Gelo svira Olivera", pa je kratki odlazak na more za njega bio vrijedan trenutak odmora nakon brojnih proba i velikih odgovornosti.