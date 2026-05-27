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Divlje pčele

Svi su odlučili stati uz Katarinu Runje, osim jedne ključne osobe

Čini se da je gotovo cijelo mjesto stalo uz Katarinu, no jedna ključna osoba nedostaje na popisu svjedoka obrane - njezina sestra Cvita

RTL.hr
27.05.2026 20:35

Katarinina obrana temelji se na stvaranju slike o njoj kao o žrtvi koja se branila, a ne kao o ubojici. U pripremama za suđenje, njezin odvjetnik s olakšanjem konstatira: "Gotovo svi koje sam zvao da svjedoče u svoju korist su pristali." Ova rečenica odjekuje kao potvrda Katarininog ugleda u mjestu, gdje je mnogi vide kao poštenu i vrijednu ženu koja ne bi "ni mrava zgazila". Svjedoci poput Stipana i Karmele spremni su pred sudom opisati pokojnog Petra Vukasa kao nasilnika, dajući time težinu tvrdnjama o samoobrani.

Gotovo svi su pristali svjedočiti

Međutim, kada Katarina upita zašto nisu baš svi pristali, odvjetnik otkriva bolnu istinu: "Ona neće moći." Riječ je, naravno, o njezinoj sestri Cviti. Iako Katarina s prividnom mirnoćom prihvaća tu vijest, govoreći kako je "i bolje da neće, da se ne kači sve kasnije", u zraku ostaje težina sestrinske odanosti stavljene na najveću kušnju. Odvjetnik upozorava da ne bi bilo dobro da nijedna od sestara ne svjedoči, svjestan da bi njihovo iskustvo iz prve ruke o Katarininom braku moglo biti presudno za ishod suđenja.

Katarina i Zora, Divlje pčele
Katarina i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Rastrgana između odanosti sestri i nove obitelji

Cvita Runje Vukas nalazi se u nezamislivo teškoj situaciji. Udajom za Marka Vukasa, brata pokojnog Petra, postala je dio obitelji koja njezinu sestru smatra hladnokrvnom ubojicom. Svakodnevno je izložena njihovom bijesu, tuzi i uvjerenju da je Katarina kriva, što njezin položaj čini gotovo neodrživim. Taj unutarnji sukob dolazi do vrhunca u njezinim razgovorima, gdje se lomi pod pritiskom.

"Sestra mi je Kate, moja sestra. Ona je cili život bila uz mene, u najtežim trenucima ona je bila uz mene", povjerava se u trenutku slabosti, jasno dajući do znanja gdje joj je srce. Svjesna je da je Vril "bure baruta" i da fali samo jedna iskra da sve eksplodira, ali borba u njoj ne jenjava. "Ja ne mogu samo sjediti sa strane, čekati i gledati", očajna je Cvita, dodajući: "Ja se ne morem praviti više da meni nije stalo do Kate, jer mi je stalo."

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Njezinu patnju dodatno produbljuje činjenica da joj Vukasi, kako se može naslutiti iz razgovora s mještankom Lucom, brane čak i posjetiti sestru u zatvoru. Luce joj pruža podršku, govoreći: "Ja sam uvik uza te, a i uz Katu. Za mene se ništa nije promijenilo." Ipak, pritisak nove obitelji je golem i Cvita se osjeća zarobljeno, rastrgana između onoga što osjeća da mora učiniti za sestru i straha od posljedica koje bi takav potez imao na njezin vlastiti život i sigurnost njezina sina.

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