Tajanstveni buket stigao Zori na kućnu adresu! Marinova ljubomorna reakcija izazvala žestoku svađu

Kada je Marino ugledao sporni buket, odmah je krenuo s ispitivanjem o tome tko ga je poslao. Zora mu je pokušala objasniti da ne zna tko je pokucao na vrata i ostavio cvijeće ispred, no to objašnjenje kod njega nije prošlo baš najbolje.
Marino je bio uporan u svojoj sumnji, ispitujući je viđa li se s još nekim. Bio je potpuno uvjeren da joj nitko ne šalje buket cvijeća iz čista mira, a unatoč Zornom pokušaju da smiri situaciju, napetost u prostoriji je brzo rasla.
Teške riječi i optužbe
Iziritirana njegovim pritiskom, Zora ga je upitala zašto je uopće mora pitati takve stvari kada mu je već jasno rekla da ne zna o čemu se radi.
Marino se tada okomio na muškarce u Bellavisti, nazivajući ih "gladnim psinama" koje samo vrebaju priliku. Zori je prekipjelo pa mu je jasno poručila da mu takvo ponašanje neće trpjeti uz riječi: "Marino, ne mogu te slušat".
Dodala je kako mu ljubomora nimalo ne stoji, na što se on pokušao opravdati govoreći da se samo brine za nju. Priznao je da si jednostavno ne može pomoći kada ga obuzme taj osjećaj.
Rasprava se nastavila oko toga što je prikladno u njihovom odnosu. Marino je naglasio kako razumije njezin posao dok pjeva u hotelu, ali smatra da slanje cvijeća na kućnu adresu prelazi svaku mjeru i da te dvije stvari ne bi trebalo miješati. Zora je na to kratko zaključila kako on sam nepotrebno komplicira stvari, napomenuvši da on uporno vidi ono što u stvarnosti uopće ne postoji.
Čini se da će Marino morati naučiti kontrolirati svoje ispade ako želi zadržati mir u kući.
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