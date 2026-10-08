Tajanstveni buket stigao Zori na kućnu adresu! Marinova ljubomorna reakcija izazvala žestoku svađu

Zora i Marino su se posvađali nakon što je na njihovu adresu stigao poklon iznenađenja. Buket cvijeća od Filipa i poruka izazvali su žustru raspravu i otkrili Marinovu prilično ljubomornu stranu

icon-close

Kada je Marino ugledao sporni buket, odmah je krenuo s ispitivanjem o tome tko ga je poslao. Zora mu je pokušala objasniti da ne zna tko je pokucao na vrata i ostavio cvijeće ispred, no to objašnjenje kod njega nije prošlo baš najbolje. Marino je bio uporan u svojoj sumnji, ispitujući je viđa li se s još nekim. Bio je potpuno uvjeren da joj nitko ne šalje buket cvijeća iz čista mira, a unatoč Zornom pokušaju da smiri situaciju, napetost u prostoriji je brzo rasla.

Teške riječi i optužbe

Iziritirana njegovim pritiskom, Zora ga je upitala zašto je uopće mora pitati takve stvari kada mu je već jasno rekla da ne zna o čemu se radi. Marino se tada okomio na muškarce u Bellavisti, nazivajući ih "gladnim psinama" koje samo vrebaju priliku. Zori je prekipjelo pa mu je jasno poručila da mu takvo ponašanje neće trpjeti uz riječi: "Marino, ne mogu te slušat".

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL