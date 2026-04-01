Tajna se širi! Još jedna osoba saznala istinu o Zorinom djetetu

U razgovoru punom napetosti, Katarina je svom prijatelju Stipanu otkrila tajnu koja bi mogla zauvijek promijeniti živote sestara Zore i Cvite, ali i pokrenuti lavinu pitanja na koja nitko zasad nema odgovor

U povjerenju, Katarina je Stipanu priznala ono što nitko nije smio znati - Zora je trudna. No, priča tu tek počinje. Paralelno, njezina sestra Cvita, koja prema liječničkim nalazima ne može imati djece, lažirat će vlastitu trudnoću. "Zora je noseća, a Cvita glumi da je noseća", otkrila je Katarina u seriji 'Divlje pčele'. Cilj ovog nevjerojatnog i riskantnog plana jest da, nakon poroda, Zora preda dijete Cviti kako bi ga ona odgajala kao svoje. "I eto, tako su se dogovorile", povjerila je Katarina šokiranom Stipanu, opisujući dogovor koji je sklopljen daleko od očiju javnosti i koji se temelji na očaju.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od osude i potraga za ocem

Stipanova prva reakcija bila je nevjerica i duboka zabrinutost. "Majko Božja... jesu one poludile?", upitao je, svjestan kako njihova mala, konzervativna sredina ne oprašta takve stvari. Njegov strah nije bio bezrazložan. "Znaš kako je naš svit, pa neke stvari ne prašta", upozorio je, zabrinut ne samo za Zoru, već i za sudbinu nerođenog djeteta koje bi moglo odrastati obilježeno tajnom. Ključno pitanje koje ga je mučilo jest identitet oca. Na njegovo direktno pitanje tko je otac, Katarina je dala zagonetan i nepotpun odgovor, otkrivši samo da on "nije odavde i neće imati posla s djetetom". Time je samo produbila misterij i ostavila Stipana s još više pitanja nego odgovora, dok je prava istina o očinstvu i dalje pažljivo skrivena.

Katarina i Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL

Između osude i neočekivanog razumijevanja

Iako je Katarina potražila Stipana kako bi joj pomogao "odgovoriti njih od te ludosti", razgovor je krenuo u neočekivanom smjeru. Stipan se prisjetio slične priče iz prošlosti, gdje je jedna obitelj na gotovo identičan način riješila problem neplodnosti, zaključivši kako je na kraju "svima bilo dobro". Njegova početna osuda polako se pretvorila u kompleksno promišljanje o običajima i teškim životnim odlukama. "Možda je to bolje za sve", zaključio je na kraju, obećavši Katarini da će čuvati tajnu. Tajna je sada podijeljena između dvoje prijatelja, no teret odluke i dalje leži na plećima dviju sestara. Dok se Cvita priprema na najveću glumu svog života, a Zora nosi dijete čiji otac ostaje nepoznanica, cijela zajednica nesvjesno stoji na rubu drame koja će testirati granice obiteljske odanosti, tradicije i oprosta.

Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL