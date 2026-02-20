Tajni plan Zore i Nikole za nerođenu bebu! Njegova reakcija pokazala koliko je daleko spreman ići

Zora Runje i Nikola Vukas, uhvaćeni u vrtlogu strasti i laži, sada se suočavaju s posljedicama koje bi mogle zauvijek promijeniti ne samo njihove živote, već i živote onih koje su najviše povrijedili

Šokantno otkriće Zorine trudnoće plod je preljuba koji ruši sve moralne granice u seriji 'Divlje pčele'.

"Ti si izdao svoju ženu, ja svoju sestru"

Teret krivnje koji Zora i Nikola nose gotovo je opipljiv. U napetom i emotivnom razgovoru, suočeni s potvrdom trudnoće, ogolili su srž svoje izdaje. "Ti si izdao svoju ženu, ja svoju sestru", kroz suze je priznala Zora, sažimajući time dubinu grijeha koji su počinili. Njihova afera nije bila samo čin nevjere, već i izdaja najbližih, zabadanje noža u leđa vlastitoj obitelji. Svjesni težine svojih postupaka, oboje osjećaju da ih čeka kazna, a Zora s očajem zaključuje: "Gorit ćemo u paklu zbog toga." Njihov odnos, izgrađen na lažima, sada je suočen s najopipljivijim dokazom, djetetom koje nije trebalo biti začeto.

Nikola Vukas, Divlje pčele

"To dijete ne smiješ roditi"

Nakon početnog šoka, Nikolina reakcija bila je hladna, proračunata i lišena svake empatije. Njegov strah od razotkrivanja i uništenja vlastitog života pretvorio se u okrutnu naredbu. "To dijete ne smiješ roditi, jasno?" rekao je Zori, ne ostavljajući prostora za raspravu. Za njega, nerođeno dijete nije budući život, već problem koji se mora hitno riješiti, prijetnja koju treba eliminirati prije nego što ugrozi njegov brak i položaj u obitelji. Ovaj bešćutni zahtjev gurnuo je Zoru preko ruba, otkrivajući koliko je dubok njezin očaj. Slomljena i uplašena, priznala je da je i sama pokušala prekinuti trudnoću. "Ma probala sam ja to sama napraviti", jecajući je otkrila, dodajući kako se "skoro prepala". Njezin očajnički i opasan potez svjedoči o samoći i strahu s kojima se nosila, ali i o golemom pritisku tajne koju nosi.

Nikola i Zora, Divlje pčele

Zajednički plan ili samo odgoda neizbježnog?

Vidjevši Zorin potpuni slom, Nikola je naglo promijenio taktiku. Shvativši da prijetnjama neće postići ništa, prebacio se na ton lažnog zajedništva i podrške. "Zajedno smo pogriješili, zajedno ćemo sve popraviti", rekao je, pokušavajući je smiriti. Njegov novi plan uključuje traženje drugog liječničkog mišljenja, s ciljem da se dovede u pitanje dijagnoza lokalne travarke, babe Ljube. "Tko zna, možda je baba Ljuba pogriješila", sugerirao je, hvatajući se za slamku spasa i nudeći Zori lažnu nadu. Ipak, njegove riječi odzvanjaju šuplje. Dok s jedne strane nudi utjehu, s druge postavlja zlokobno pitanje koje otkriva njegove prave namjere. "A što ako nije pogriješila?", pita ona. Nikola tada završava s ledenom konstatacijom koja ne ostavlja mjesta sumnji: "Postoji samo jedno rješenje."

Zora, Divlje pčele

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

