Divlje pčele

Talentirani splitski glumac Davor Pavić danas slavi rođendan! Zvijezda 'Divljih pčela' sve više osvaja publiku

Jedno od sve prepoznatljivijih lica domaće televizijske scene, splitski glumac Davor Pavić, danas ima poseban razlog za slavlje - slavi 33. rođendan

26.04.2026 10:30

Mladi talent Davor Pavić, kojeg gledatelji prate u seriji 'Divlje pčele', gdje utjelovljuje Milana Čavku, iz epizode u epizodu potvrđuje da je riječ o glumcu pred kojim je ozbiljna karijera.

Uloga koja ga je približila publici

Lik Milana Čavke donio mu je vidljivost, ali i priliku da pokaže glumačku širinu. Njegov Milan nije jednodimenzionalan lik – riječ je o kompleksnom karakteru rastrganom između lojalnosti, ambicija i vlastitih slabosti. Upravo takva interpretacija učinila je Pavića jednim od zanimljivijih mladih glumaca u seriji.

Publika ga sve češće izdvaja kao lice koje donosi svježinu i autentičnost, a njegov nastup prirodno se uklapa u dinamičnu priču Vrila.

Davor Pavić
Davor Pavić FOTO: RTL

Dan za slavlje i pogled unaprijed

Rođendan je uvijek prilika za kratko zaustavljanje i pogled na dosad napravljeno, ali i na ono što tek dolazi. U slučaju Davora Pavića, čini se da je pred njim razdoblje u kojem će njegov talent tek dobiti puni zamah.

A ako je suditi po reakcijama publike i ulozi koju trenutno nosi, jedno je sigurno - o ovom mladom splitskom glumcu tek ćemo još slušati.

Davor Pavić, Spil The Tea
Davor Pavić, Spil The Tea FOTO: RTL

Zato i od nas - sretan rođendan! Neka ga i dalje prate uspjesi, dobre uloge i projekti koji će dodatno pokazati njegov talent. 'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

