Divlje pčele

Tata za poželjeti! Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' proveo djecu kroz imaginarno Vrilo

Glumac Amar Bukvić koji utjelovljuje Tomu Domazeta podijelio je video sa seta, a u glavnim ulogama našli su se njegova djeca Amal i Aman - dočekale su ih i omiljene glumice iz serije

RTL.hr
15.04.2026 09:35

Glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji prate kao Tomu Domazeta u seriji 'Divlje pčele', razveselio je obožavatelje rijetkim i toplim uvidom iza kulisa snimanja. Na društvenim mrežama podijelio je video koji prikazuje jedan poseban dan, onaj kada je svoju djecu poveo na set i pokazao im kako izgleda imaginarno Vrilo.

Dan na tatinom poslu

Uz opis "One day at dad's office", Bukvić je otkrio kako je izgledao njihov obilazak seta. Njegova kći Amal i sin Aman imali su priliku vidjeti gdje nastaje jedna od najgledanijih domaćih serija, ali i osjetiti atmosferu koja vlada iza kamera.

Djeca su s osmijehom istraživala prostor, družila se i uživala u svakom trenutku, a posebno ih je razveselio susret s kolegicama njihovog oca.

Amar Bukvić s djecom
Amar Bukvić s djecom FOTO: Instagram

Topao doček na setu

U jednom od najdirljivijih trenutaka videa, Amal i Aman dočekani su zagrljajem glumica Lidije Kordić i Lidije Penić-Grgaš. Upravo taj trenutak otkrio je koliko je atmosfera na setu opuštena i obiteljska, što gledatelji često i osjete kroz ekran.

Imaginarno Vrilo iz druge perspektive

Iako gledatelji Vrilo doživljavaju kao stvarno mjesto puno drame, ljubavi i tajni, ovaj video pokazao je drugu, nježniju stranu, onu iza kulisa. Bez napetih scena i teških sudbina, set je ovoga puta bio ispunjen dječjim smijehom i toplinom.

Bukvićev potez raznježio je pratitelje koji su u komentarima istaknuli koliko je lijepo vidjeti ovakve trenutke, ali i koliko serija dobiva dodatnu dimenziju kada zavirimo iza kamere.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Koji je uopće bio Manuelin plan i kako je zavela Marka? Priča omiljene zlice 'Divljih pčela'

Manuela je otišla bez traga! Marku slomljeno srce: 'Proklet bio dan kad ste kročili u ovu kuću'

Mirjanin instinkt sve je jači: 'Vaša kuća mi budi neke jezive uspomene...'

Ponovno zajedno ili samo privid? Cvita i Nikola sve bliže staroj ljubavi

Tko je Milanov otac? Teška tajna iz prošlosti konačno izlazi na vidjelo

Uhvaćeni u lažima, ali Vice ima asa u rukavu: 'Vidio sam što si napravio Vukasu'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost