Tata za poželjeti! Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' proveo djecu kroz imaginarno Vrilo

Glumac Amar Bukvić koji utjelovljuje Tomu Domazeta podijelio je video sa seta, a u glavnim ulogama našli su se njegova djeca Amal i Aman - dočekale su ih i omiljene glumice iz serije

Glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji prate kao Tomu Domazeta u seriji 'Divlje pčele', razveselio je obožavatelje rijetkim i toplim uvidom iza kulisa snimanja. Na društvenim mrežama podijelio je video koji prikazuje jedan poseban dan, onaj kada je svoju djecu poveo na set i pokazao im kako izgleda imaginarno Vrilo.

Dan na tatinom poslu

Uz opis "One day at dad's office", Bukvić je otkrio kako je izgledao njihov obilazak seta. Njegova kći Amal i sin Aman imali su priliku vidjeti gdje nastaje jedna od najgledanijih domaćih serija, ali i osjetiti atmosferu koja vlada iza kamera. Djeca su s osmijehom istraživala prostor, družila se i uživala u svakom trenutku, a posebno ih je razveselio susret s kolegicama njihovog oca.

Amar Bukvić s djecom FOTO: Instagram

Topao doček na setu

U jednom od najdirljivijih trenutaka videa, Amal i Aman dočekani su zagrljajem glumica Lidije Kordić i Lidije Penić-Grgaš. Upravo taj trenutak otkrio je koliko je atmosfera na setu opuštena i obiteljska, što gledatelji često i osjete kroz ekran.

Imaginarno Vrilo iz druge perspektive

Iako gledatelji Vrilo doživljavaju kao stvarno mjesto puno drame, ljubavi i tajni, ovaj video pokazao je drugu, nježniju stranu, onu iza kulisa. Bez napetih scena i teških sudbina, set je ovoga puta bio ispunjen dječjim smijehom i toplinom. Bukvićev potez raznježio je pratitelje koji su u komentarima istaknuli koliko je lijepo vidjeti ovakve trenutke, ali i koliko serija dobiva dodatnu dimenziju kada zavirimo iza kamere.

