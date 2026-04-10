Teodora između dva bratića: Ova ekipa s 'Divljih pčela' veseli nas i izvan kamera

U opuštenoj atmosferi, Teodora je pozirala točno između dvojice bratića Budimir, koji su i ovaj put pokazali svoju prepoznatljivu energiju i šarm, zbog kojih često nasmijavaju i gledatelje i ekipu na setu.
No dok iza kamera 'Divljih pčela' vlada dobra vibra, njihovi likovi u seriji imaju svoje, puno ozbiljnije priče.
Teodora, od savršene žene do sve tragičnijeg lika
Teodora Vukas na početku djeluje kao idealna supruga - smirena, elegantna i potpuno posvećena obitelji.
No kako radnja odmiče, njezin lik sve više pokazuje drugu stranu. Suočena s problemima u braku i osjećajem da gubi kontrolu nad vlastitim životom, Teodora postaje sve hladnija i spremna na poteze koji iznenađuju i gledatelje.
Veljko je čovjek koji zna sve, ali šuti
Veljko Budimir nije u središtu najvećih sukoba, ali je itekako važan. Kao barmen, stalno je okružen ljudima i informacijama, često zna više nego što pokazuje.
Željko, rivalstvo koje zabavlja
Željko Budimir, Veljkov rođak, donosi posebnu dinamiku kroz njihov odnos. Njihovo međusobno podbadanje i lagano rivalstvo daju seriji dozu humora i svakodnevice, što je rijetkost u svijetu punom teških tajni i sukoba.
Fotografija možda pokazuje samo opušten trenutak s seta, ali jasno je da ova trojka, svatko na svoj način, ima svoju važnu ulogu u priči koja se sve više zahuktava.
