Divlje pčele

Teodora između dva bratića: Ova ekipa s 'Divljih pčela' veseli nas i izvan kamera

Na najnovijoj fotografiji sa seta 'Divljih pčela' u prvom planu su Matija Kačan, Arija Rizvić i Antonio Scarpa - odnosno Veljko i Željko Budimir te Teodora Vukas

10.04.2026 15:00

U opuštenoj atmosferi, Teodora je pozirala točno između dvojice bratića Budimir, koji su i ovaj put pokazali svoju prepoznatljivu energiju i šarm, zbog kojih često nasmijavaju i gledatelje i ekipu na setu.

No dok iza kamera 'Divljih pčela' vlada dobra vibra, njihovi likovi u seriji imaju svoje, puno ozbiljnije priče.

Matija Kačan, Arija Rizvić, Antonio Scarpa, Divlje pčele FOTO: Instagram

Teodora, od savršene žene do sve tragičnijeg lika

Teodora Vukas na početku djeluje kao idealna supruga - smirena, elegantna i potpuno posvećena obitelji.

No kako radnja odmiče, njezin lik sve više pokazuje drugu stranu. Suočena s problemima u braku i osjećajem da gubi kontrolu nad vlastitim životom, Teodora postaje sve hladnija i spremna na poteze koji iznenađuju i gledatelje.

Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Veljko je čovjek koji zna sve, ali šuti

Veljko Budimir nije u središtu najvećih sukoba, ali je itekako važan. Kao barmen, stalno je okružen ljudima i informacijama, često zna više nego što pokazuje.

Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

Željko, rivalstvo koje zabavlja

Željko Budimir, Veljkov rođak, donosi posebnu dinamiku kroz njihov odnos. Njihovo međusobno podbadanje i lagano rivalstvo daju seriji dozu humora i svakodnevice, što je rijetkost u svijetu punom teških tajni i sukoba.

Željko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

Fotografija možda pokazuje samo opušten trenutak s seta, ali jasno je da ova trojka, svatko na svoj način, ima svoju važnu ulogu u priči koja se sve više zahuktava.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

