'Teodora je mrtva': Vijest koja je dotukla Ivicu iza zatvorskih rešetaka

Zatvoren u četiri zida, pritisnut osjećajem krivnje zbog vlastitih postupaka, Ivica je odbio svaku nadu u obranu.

Karmela i Jakov pokušali su ga uvjeriti da preuzme kontrolu nad svojom situacijom i zatraži odvjetnika koji bi vodio njegov slučaj. "Sve sam im priznao. Ne treba mi advokat", izjavio je Ivica, potpuno ravnodušno.

No, najgore vijesti za Ivicu tek počinju. Mislivši da su Karmela i Jakov stigli kako bi donijeli informacije o Milanu, uplašeno je upitao je li Milan naposljetku preminuo. No, odgovor koji je uslijedio bio je mnogo gori.

Milan je živ, iako u teškom stanju, no prava tragedija odvila se neposredno nakon izricanja presude osuđenoj Kati. Umjesto Kate, upucana je i ubijena Teodora.