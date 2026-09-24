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Divlje pčele

'Teodora je mrtva': Vijest koja je dotukla Ivicu iza zatvorskih rešetaka

Ivica se suočava s najtežim trenucima. Njegov boravak u pritvoru pretvorio se u noćnu moru nakon otkrića da je Teodora stradala u pokušaju ubojstva na Katarinu Runje

RTL
24.09.2026 21:15

Zatvoren u četiri zida, pritisnut osjećajem krivnje zbog vlastitih postupaka, Ivica je odbio svaku nadu u obranu.

Karmela i Jakov pokušali su ga uvjeriti da preuzme kontrolu nad svojom situacijom i zatraži odvjetnika koji bi vodio njegov slučaj. "Sve sam im priznao. Ne treba mi advokat", izjavio je Ivica, potpuno ravnodušno.

No, najgore vijesti za Ivicu tek počinju. Mislivši da su Karmela i Jakov stigli kako bi donijeli informacije o Milanu, uplašeno je upitao je li Milan naposljetku preminuo. No, odgovor koji je uslijedio bio je mnogo gori.

Milan je živ, iako u teškom stanju, no prava tragedija odvila se neposredno nakon izricanja presude osuđenoj Kati. Umjesto Kate, upucana je i ubijena Teodora.

Vrisak očaja

Vijest da je Teodora, nedužna žena, platila cijenu tuđe mržnje i osvete, u potpunosti ga je slomila. Čuvši da Teodore više nema, Ivicu preplavile emocije bijesa, očaja i neizmjerne tuge.

Ivica Vukas
Ivica Vukas FOTO: RTL

Njegovo ponavljano "Ne, ne, ne" paralo je tišinu. Tragedija ga je pogodila izravno u srce, ostavljajući ga da se bori s osjećajem bespomoćnosti i nemogućnosti da može išta promijeniti.

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Divlje pčele

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