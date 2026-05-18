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Divlje pčele

Teodora sada zna istinu: Sestre Runje su ubojice!

Dugo čuvana tajna o smrti Petra Vukasa napokon je isplivala na površinu

RTL.hr
18.05.2026 21:05

Otkriće starog pisma u skrivenoj spilji ne samo da baca novo svjetlo na tragičan događaj, već i oslobađa jednog čovjeka krivnje, istovremeno upirući prstom u neočekivane krivce. Teodorino otkriće prijeti pokrenuti lavinu posljedica za obitelji Vukas i Runje u seriji 'Divlje pčele'.

Poruka iz prošlosti skrivena u tajnom utočištu

Napetost je dosegnula vrhunac kada je Teodora, slijedeći tragove iz prošlosti, stigla do zabačene spilje, mjesta koje je pokojni Josip koristio kao svoje tajno skrovište. To je bilo mjesto gdje je, daleko od očiju javnosti, čuvao svoje najdublje misli i predmete. Među pronađenim stvarima isticalo se jedno pismo, intimna ispovijest upućena njegovoj pokojnoj majci, koja je otkrila bolnu istinu koju je godinama nosio sam.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

U pismu, čije su riječi odjeknule snagom groma, Josip priznaje da je preuzeo krivnju za zločin koji nije počinio. Njegova žrtva bila je motivirana ljubavlju i željom da zaštiti prave krivce, bez obzira na cijenu. "Majko moja, natjerala me da se zakunem", započinje Josip svoju ispovijest, otkrivajući težinu obećanja koje ga je progonilo.

Josipovo pismo, Divlje pčele
Josipovo pismo, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ljubav je veća od zakletve"

Kroz drhtave retke pisma, gledatelji su saznali pozadinu Josipove laži. Priznao je da ne može šutjeti ako se ikada sazna istina. "Ako se sazna da su ga one ubile, reći ću da sam ja to uradio", piše on, jasno dajući do znanja da je spreman umrijeti umjesto njih. Njegove riječi "Ljubav je veća od zakletve. Jel tako majko?" sažimaju suštinu njegove tragične odluke koja je zauvijek promijenila tijek mnogih života.

Ovo potresno priznanje potvrđuje ono što su mnogi sumnjali: Josip nije bio ubojica. On je bio čovjek koji je iz ljubavi na sebe preuzeo najteži mogući teret kako bi zaštitio one do kojih mu je bilo stalo.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestre Runje su ubojice

Najveći šok koji je pismo donijelo jest identitet stvarnih počinitelja. Josipove riječi "one su to napravile" ne ostavljaju mjesta sumnji - ubojstvo Petra Vukasa počinile su sestre Runje. Ova spoznaja otvara brojna pitanja o događajima iz prošlosti i motivima koji su doveli do tragičnog čina. 

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada, kada je istina napokon izašla na vidjelo, postavlja se pitanje kako će Teodora iskoristiti ovu informaciju. Otkriće ima moć uništiti krhki mir između dviju obitelji i zauvijek promijeniti dinamiku u cijelom mjestu. Dok jedna obitelj može dobiti iskupljenje, druga se suočava s neizbježnom osudom, a posljedice ovog otkrića tek će se osjetiti u danima koji dolaze.

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