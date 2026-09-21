Teodora se slomila pred svećenikom i priznala strašnu tajnu: 'Ja sam kriva što će možda dobiti smrtnu kaznu'

Atmosfera u Vrilu je i dalje iznimno napeta zbog iščekivanja sudske presude Katarini Runje, kojoj prijeti smrtna kazna za ubojstvo Petra Vukasa. Dok mještani u tjeskobi prate suđenje i strahuju od novih sukoba, jedan se tihi, ali presudni trenutak odvija daleko od sudnice. Teodora dolazi pred svećenika, priznajući kako više ne može nositi teret svojih grijeha.

Kroz suze priznaje da je ljubomori dopustila da zavlada njezinim srcem i postupcima. Njezina ljubav prema Jakovu potpuno ju je zaslijepila, posebice kada je shvatila koliko on zapravo voli Katarinu. U najšokantnijem dijelu svoje ispovijedi, Teodora otkriva kako je Katarinu ostavila u provaliji, namjerno joj odbivši pomoći u trenutku kada joj je život visio o niti. No, tu nije bio kraj njezinim pogreškama. Kada je saznala što je Katarina učinila Petru, upravo ju je ona natjerala da se preda vlastima, čime ju je izravno gurnula prema mogućoj smrtnoj kazni.

"Ja sam kriva što će ona možda dobiti smrtnu kaznu", u suzama je rekla Teodora.

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