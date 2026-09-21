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Divlje pčele

Teodora se slomila pred svećenikom i priznala strašnu tajnu: 'Ja sam kriva što će možda dobiti smrtnu kaznu'

U najnovijoj dramatičnoj epizodi gledatelji su svjedočili duboko emotivnom trenutku u kojem se Teodora slama pod teretom vlastite krivnje. Pritisnuta grižnjom savjesti i strahom za Katarinin život, odlučila je potražiti utjehu i oprost tamo gdje se najmanje nadala - u crkvi pred svećenikom

RTL.hr
21.09.2026 21:15

Atmosfera u Vrilu je i dalje iznimno napeta zbog iščekivanja sudske presude Katarini Runje, kojoj prijeti smrtna kazna za ubojstvo Petra Vukasa. Dok mještani u tjeskobi prate suđenje i strahuju od novih sukoba, jedan se tihi, ali presudni trenutak odvija daleko od sudnice. Teodora dolazi pred svećenika, priznajući kako više ne može nositi teret svojih grijeha.

Teodora, Divlje pčele
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Kroz suze priznaje da je ljubomori dopustila da zavlada njezinim srcem i postupcima. Njezina ljubav prema Jakovu potpuno ju je zaslijepila, posebice kada je shvatila koliko on zapravo voli Katarinu. U najšokantnijem dijelu svoje ispovijedi, Teodora otkriva kako je Katarinu ostavila u provaliji, namjerno joj odbivši pomoći u trenutku kada joj je život visio o niti. No, tu nije bio kraj njezinim pogreškama. Kada je saznala što je Katarina učinila Petru, upravo ju je ona natjerala da se preda vlastima, čime ju je izravno gurnula prema mogućoj smrtnoj kazni.

"Ja sam kriva što će ona možda dobiti smrtnu kaznu", u suzama je rekla Teodora.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
Divlje pčele

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