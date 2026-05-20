Teodorina majka stigla u Vrilo! Evo po što je zapravo došla i što traži od kćeri

icon-close

Njezin dolazak, umjesto da donese radost, pokrenuo je lavinu prešućenih zamjerki i na površinu izbacio istinu o raspadu braka njezine kćeri u seriji 'Divlje pčele'. Ono što je trebalo biti tek usputno predbacivanje zbog neodgovaranja na pisma, pretvorilo se u dramatičnu obiteljsku scenu.

Hladan doček i prve optužbe

Ksenijin ulazak u kuću odmah je dao naslutiti da posjet neće proći u srdačnom tonu. "Vrata su bila otključana. To je valjda neki seoski običaj ovdje", primijetila je s dozom ironije, jasno dajući do znanja da ne odobrava način života svoje kćeri daleko od gradske vreve. Njezino nezadovoljstvo brzo je preraslo u otvorene optužbe. Suočila je Teodoru i njezinog supruga Jakova s činjenicom da su je potpuno ignorirali. "Kad mi niste odgovarali na pisma?", upitala je, ne čekajući odgovor. Odmah je nastavila nizati prigovore, osjećajući se iznevjereno i zanemareno. "Sto tisuća puta smo vas zvali u Zagreb, niste došli niti jednom", s gorčinom je izgovorila, podsjećajući Teodoru na propuštene obiteljske događaje. Posebno ju je zaboljelo što njezina kći nije došla na vjenčanje rođakinje Izidore, unatoč obećanju. "Obećala si joj doći, a od tebe ni slova ni glasa. Ni od tebe ni od ovog tvog", rekla je, upirući pogledom u zeta.

icon-expand Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sramota koja je pala na obje kuće

Napetost u prostoriji rasla je sa svakom Ksenijinom riječi. Shvativši da je njezin dolazak iznenađenje za sve, objasnila je svoj potez: "Budući da sam shvatila da svi izbjegavate susret sa mnom, evo, odlučila sam doći". Njezina frustracija bila je usmjerena na osjećaj da je isključena iz života svoje kćeri i da se nešto važno događa bez njezinog znanja. Nakon što je Jakovu izrazila sućut zbog gubitka djeteta, što je dodatno pojačalo težinu situacije, Ksenija je nastavila s predbacivanjem. Nije mogla shvatiti zašto je komunikacija potpuno prekinuta, a Teodorino i Jakovljevo ponašanje doživjela je kao osobnu uvredu i sramotu za cijelu obitelj. Njezine riječi odzvanjale su prostorijom, stvarajući neugodnu tišinu koju je prekidala samo težina neizrečenih tajni.

icon-expand Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja mijenja sve