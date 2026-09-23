Teodorina smrt rasplakala gledatelje, a Arija Rizvić sada pokazala što se događalo iza kamera

Na fotografiji Arija leži na travi u kostimu Teodore, s vidljivom scenskom ranom i tragovima krvi na odjeći. Pokraj nje leži član filmske ekipe, a njih dvoje drže se za ruke i smiješe, pokazujući što se događalo kada su se kamere ugasile.

Glumica Arija Rizvić , koja je utjelovila Teodoru, sada je podijelila fotografiju sa seta nastalu upravo tijekom snimanja scene njezina ubojstva.

Fotografiju je Arija podijelila na svom Instagram Storyju, nakon što ju je izvorno objavio član ekipe.

Objava tako daje zanimljiv pogled iza kulisa jedne od emocionalno najtežih scena za Teodorin lik. Dok je pred kamerama vladala drama, krv i neizvjesnost, fotografija sa seta pokazuje opušteniju stranu snimanja i trenutak između glumice i ekipe nakon zahtjevnog prizora.

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