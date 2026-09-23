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Divlje pčele

Teodorina smrt rasplakala gledatelje, a Arija Rizvić sada pokazala što se događalo iza kamera

Smrt Teodore Vukas bila je jedan od najpotresnijih trenutaka serije 'Divlje pčele', no iza dramatične scene koja je rastužila gledatelje atmosfera je, očekivano, izgledala sasvim drugačije

RTL.hr
23.09.2026 11:39

Glumica Arija Rizvić, koja je utjelovila Teodoru, sada je podijelila fotografiju sa seta nastalu upravo tijekom snimanja scene njezina ubojstva.

Na fotografiji Arija leži na travi u kostimu Teodore, s vidljivom scenskom ranom i tragovima krvi na odjeći. Pokraj nje leži član filmske ekipe, a njih dvoje drže se za ruke i smiješe, pokazujući što se događalo kada su se kamere ugasile.

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Fotografiju je Arija podijelila na svom Instagram Storyju, nakon što ju je izvorno objavio član ekipe.

Objava tako daje zanimljiv pogled iza kulisa jedne od emocionalno najtežih scena za Teodorin lik. Dok je pred kamerama vladala drama, krv i neizvjesnost, fotografija sa seta pokazuje opušteniju stranu snimanja i trenutak između glumice i ekipe nakon zahtjevnog prizora.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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