Divlje pčele

Tereza dirljivom porukom Čavki otkrila što se krije iza kamera 'Divljih pčela': 'Svima vam želim partnera kao što je on'

Iza napetih scena i emotivnih preokreta u seriji 'Divlje pčele' krije se jedno snažno prijateljstvo. Glumica Margarita Mladinić, koja u seriji utjelovljuje Terezu, podijelila je emotivnu poruku posvećenu svom kolegi Davoru Paviću, poznatom kao Milan Čavka

RTL.hr
19.02.2026 18:00

Uz kadar iz serije 'Divlje pčele', u kojem Čavka izgovara snažnu repliku, Margarita je napisala:

"Svima vam želim partnera u kadru, prijatelja i čovjeka kao što je Davor Pavić. Eto samo to."

Od teških scena do iskrenog partnerstva

U seriji su Tereza i Čavka povezani snažnom, ali kompliciranom emocijom. Njihove scene često su nabijene napetošću, zabranjenim osjećajima i moralnim dilemama, a upravo takve situacije traže potpuno povjerenje među glumcima. Margaritina poruka sugerira da to povjerenje itekako postoji.

Partner u kadru nije samo netko tko zna tekst. To je osoba koja vas drži u teškim scenama, koja reagira iskreno i daje prostor. A čini se da je Davor upravo to.

Tereza, Milan, Divlje pčele
Tereza, Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljstvo koje publika možda ne vidi

Dok publika prati sudbinu Tereze, rastrgane između dužnosti i srca, iza kamera vlada sasvim druga dinamika, profesionalnost, međusobno poštovanje i, očito, iskreno prijateljstvo.

U svijetu serija gdje su emocije često teške i likovi prolaze kroz drame, ovakve objave podsjećaju da je iza svakog snažnog kadra tim ljudi koji si međusobno čuvaju leđa. I ako je suditi po Margaritinim riječima, Davor Pavić nije samo Čavka kojeg gledamo na ekranu, nego i kolega kakvog bi, kako kaže, "svima poželjela".

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić

divlje pčele tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele margarita mladinić davor pavić
