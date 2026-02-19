Tereza dirljivom porukom Čavki otkrila što se krije iza kamera 'Divljih pčela': 'Svima vam želim partnera kao što je on'

"Svima vam želim partnera u kadru, prijatelja i čovjeka kao što je Davor Pavić . Eto samo to."

Uz kadar iz serije 'Divlje pčele' , u kojem Čavka izgovara snažnu repliku, Margarita je napisala:

U seriji su Tereza i Čavka povezani snažnom, ali kompliciranom emocijom. Njihove scene često su nabijene napetošću, zabranjenim osjećajima i moralnim dilemama, a upravo takve situacije traže potpuno povjerenje među glumcima. Margaritina poruka sugerira da to povjerenje itekako postoji.

Partner u kadru nije samo netko tko zna tekst. To je osoba koja vas drži u teškim scenama, koja reagira iskreno i daje prostor. A čini se da je Davor upravo to.