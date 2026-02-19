Tereza dirljivom porukom Čavki otkrila što se krije iza kamera 'Divljih pčela': 'Svima vam želim partnera kao što je on'

Uz kadar iz serije 'Divlje pčele', u kojem Čavka izgovara snažnu repliku, Margarita je napisala:
"Svima vam želim partnera u kadru, prijatelja i čovjeka kao što je Davor Pavić. Eto samo to."
Od teških scena do iskrenog partnerstva
U seriji su Tereza i Čavka povezani snažnom, ali kompliciranom emocijom. Njihove scene često su nabijene napetošću, zabranjenim osjećajima i moralnim dilemama, a upravo takve situacije traže potpuno povjerenje među glumcima. Margaritina poruka sugerira da to povjerenje itekako postoji.
Partner u kadru nije samo netko tko zna tekst. To je osoba koja vas drži u teškim scenama, koja reagira iskreno i daje prostor. A čini se da je Davor upravo to.
Prijateljstvo koje publika možda ne vidi
Dok publika prati sudbinu Tereze, rastrgane između dužnosti i srca, iza kamera vlada sasvim druga dinamika, profesionalnost, međusobno poštovanje i, očito, iskreno prijateljstvo.
U svijetu serija gdje su emocije često teške i likovi prolaze kroz drame, ovakve objave podsjećaju da je iza svakog snažnog kadra tim ljudi koji si međusobno čuvaju leđa. I ako je suditi po Margaritinim riječima, Davor Pavić nije samo Čavka kojeg gledamo na ekranu, nego i kolega kakvog bi, kako kaže, "svima poželjela".