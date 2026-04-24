Tereza i Čavka su pobjegli! Netko im je za petama

Tereza Vukas i Milan Čavka, dugogodišnji radnik obitelji, viđeni su kako pod okriljem mraka bježe iz obiteljske kuće, noseći kovčege i, čini se, sve svoje nade u zajedničku budućnost

Ključan trenutak odigrao se u obližnjoj šumi, gdje je Rajka Bauer postala nenadani svjedok drame koja se odvijala. Dok je bila u šumi, ugledala je poznata lica kako žurno odmiču s prtljagom. Šokirana prizorom, odmah je shvatila da se radi o bijegu u seriji 'Divlje pčele'.

Neočekivana svjedokinja u tami šume

"Tereza i Milan bježe od kuće", panično je javila Anti Vukasu, glavi obitelji. Opisala je kako su bili opremljeni za put. "Nosili su kufere", kratko je prepričala, dodavši kako su "nestali u mraku" prije nego što se uspjela u potpunosti pribrati. Njezino svjedočanstvo pokrenulo je lavinu događaja koji su uslijedili.

Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante Vukas kreće u beskompromisnu potjeru

Rajka je bez odlaganja o svemu obavijestila Antu, čija je reakcija bila brza i odlučna. Bez trenutka oklijevanja, donio je odluku da krene za njima. "Ja idem tražiti", rekao je, jasno dajući do znanja da bijeg neće proći bez posljedica. Njegova zapovijed ukućanima da, ako se netko probudi, "izmisle nešto", svjedoči o hitnosti situacije i namjeri da stvar riješi daleko od očiju javnosti, ali i ostatka obitelji.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL