Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tereza i Milan prešli su granicu, zabranjena strast jača je od svega

Nakon dramatičnog sukoba sa suprugom Vicom, Tereza je spas potražila u zagrljaju Milana, muškarca za kojeg je nedavno saznala da joj je bratić

RTL.hr
02.06.2026 07:00

Bračna idila, ako je ikada i postojala, za Terezu se pretvorila u noćnu moru. Suočila je supruga Vicu s bolnom istinom o njegovoj prevari, otkrivši da mu Manuela nije sestra, već ljubavnica. "Znan sve, Vice! Čula sam te kako pričaš s Milanom o toj tvojoj lažnoj sestri", sasula mu je u lice, a njen zahtjev za razvod bio je kap koja je prelila čašu. 

Sukob koji je prelio čašu

Vice je pokazao svoje pravo, nasilno lice, zaključavši je u sobu i prijeteći joj. "Ja sam i dalje tvoj zakoniti muž, Tereza, i kao takav valjda ja imam pravo određivati kako ćemo dalje", bile su njegove riječi koje su lebdjele zrakom, ispunjene prijetnjom i posesivnošću.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Utjeha u zagrljaju prve ljubavi i - bratića

Prestrašena i uplakana, utrčala je u štalu gdje ju je čekao Milan. "Morala sam te vidjeti", jedva je uspjela izustiti kroz jecaje, bacivši mu se u zagrljaj. Milan, koji ju je od samog početka upozoravao na Vicu i pokušavao je zaštititi, sada je postao njezino jedino utočište. U njegovom naručju, Tereza je konačno pronašla trenutak sigurnosti koju je očajnički tražila. Međutim, njihov odnos komplicira nedavno otkriće koje ih je oboje potreslo do srži - oni su prvi rođaci, a njihova ljubav je zabranjena.

Tereza i Milan , Divlje pčele
Tereza i Milan , Divlje pčele FOTO: RTL
Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Poljubac koji krši sve tabue

Opterećeni obiteljskim tajnama, nasiljem i šokantnom spoznajom o vlastitom porijeklu, Tereza i Milan našli su se na rubu izdržljivosti. U trenutku slabosti, očaja i neizmjerne emotivne boli, sve granice su izbrisane. Unatoč unutarnjoj borbi i svijesti o neprihvatljivoj prirodi njihove veze, dugogodišnja privlačnost i duboka povezanost nadvladale su razum. U polumraku štale, u sigurnosti daleko od osude svijeta, dogodio se strastveni poljubac koji će zauvijek promijeniti njihove živote i dodatno zakomplicirati već ionako zamršene odnose u Vrilu.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj čin označava točku s koje nema povratka. Dok Vice leži ozlijeđen, a suđenje za ubojstvo unosi nemir u cijelo selo, Tereza i Milan svojim su postupkom otvorili novo, opasno poglavlje. Pitanje koje ostaje jest hoće li njihova zabranjena ljubav biti kap koja će preliti čašu i dovesti do potpunog raspada dviju obitelji ili će u njoj, protivno svemu, pronaći snagu za borbu protiv nedać

divlje pčele tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele
Divlje pčele

Cvita razmišlja o odlasku od Nikole, ali jedna stvar sve komplicira

Divlje pčele

Ante Vukas priprema obitelj za rat i dijeli oružje

Moglo bi te zanimati

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma razotkrio Josipove ubojice, Tereza udara Vicu, a Cvita želi razvod

Pred veliko finale sezone 'Divljih pčela' Amar Bukvić podijelio objavu koja je mnoge pogodila: 'Odmori, Toma'

FOTOGALERIJA: Ovih 30 fotografija najbolje opisuju prvu sezonu 'Divljih pčela'

Frizure, brkovi i retro modni krici: Kako su kostimografi stvorili prepoznatljivi vizualni identitet 'Divljih pčela'

'Divlje pčele' ulaze u samu završnicu sezone: Ovo su 5 najvećih pitanja i misterija na koje moramo dobiti odgovor

Ulazimo u finale sezone 'Divljih pčela'! Prisjetimo se koliko su se naši omiljeni likovi promijenili od prvih epizoda

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu