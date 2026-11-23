Tereza donosi hrabru odluku i seli se u Nevenovu kuću, unatoč oštrom protivljenju njezinog oca Ante. Svjesni su da njihov put neće biti jednostavan, ali ljubav i zajedništvo daju im snagu za novi početak.
Neven želi sve savršeno pripremiti za njezin dolazak te se trudi oko svakog detalja u kući. S puno pažnje objašnjava Terezi kako će urediti njihov novi dom, dok ona uživa u njegovom trudu.
Smijeh i slatke prepirke
Kada dođe vrijeme za raspravu o spavanju, Neven pomalo nespretno i džentlmenski nudi da on spava na podu kako bi Tereza imala krevet za sebe. Ona to uz osmijeh odlučno odbija, jasno mu dajući do znanja što želi. "Pa ja hoću leć sa tebom. Budalo. Spavat ćemo zajedno u krevetu," govori mu Tereza kroz smijeh, ne skrivajući svoju zaljubljenost.
Poljupci i iskrena priznanja
Njihovi zajednički trenuci ispunjeni su nježnostima, smijehom i poljupcima dok započinju svoje novo životno poglavlje. Tereza mu iskreno priznaje svoja očekivanja od njihove veze i jasno postavlja prioritete za budućnost.
"Pa ja se stvarno nadam da si ti onaj čovjek kojem je žena na prvom mistu, a posla na drugom," naglašava Tereza, tražeći potvrdu njegovih osjećaja. Neven je brzo razuvjerava, zaljubljeno je gleda i s puno emocija u glasu joj poručuje: "Ti ćeš mi uvijek bit na prvom mjestu."
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