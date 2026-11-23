Tereza i Neven započeli su zajednički život u Vrilu, a njihova ljubav, osmijesi i zaljubljeni pogledi osvajaju na prvu

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Tereza donosi hrabru odluku i seli se u Nevenovu kuću, unatoč oštrom protivljenju njezinog oca Ante. Svjesni su da njihov put neće biti jednostavan, ali ljubav i zajedništvo daju im snagu za novi početak. Neven želi sve savršeno pripremiti za njezin dolazak te se trudi oko svakog detalja u kući. S puno pažnje objašnjava Terezi kako će urediti njihov novi dom, dok ona uživa u njegovom trudu.

icon-expand icon-close icon-close Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Smijeh i slatke prepirke

Kada dođe vrijeme za raspravu o spavanju, Neven pomalo nespretno i džentlmenski nudi da on spava na podu kako bi Tereza imala krevet za sebe. Ona to uz osmijeh odlučno odbija, jasno mu dajući do znanja što želi. "Pa ja hoću leć sa tebom. Budalo. Spavat ćemo zajedno u krevetu," govori mu Tereza kroz smijeh, ne skrivajući svoju zaljubljenost.

icon-expand Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Poljupci i iskrena priznanja