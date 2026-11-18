Iako se činilo da je njihov odnos došao do točke pucanja, Tereza i Neven u emotivnom su razgovoru srušili sve barijere, riješili nesuglasice i poljupcem potvrdili da je njihova ljubav jača od svih prepreka

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U središtu radnje najnovije epizode našli su se Tereza i Neven, čiji je odnos bio na velikoj kušnji. Njihov susret isprva je bio ispunjen teškim riječima i neizvjesnošću, a Tereza nije skrivala koliko je razočarana njegovim oklijevanjem. "Ja sam mislila da si ti čovjek koji će se boriti za mene, ali vidim da nisi. Da je neka druga u pitanju, onda bi se borio", predbacila mu je kroz suze, pokazujući koliko ju je situacija povrijedila.

icon-expand icon-close icon-close Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven nije mogao ostati ravnodušan na njezine riječi. Odlučno joj je dao do znanja da je spreman boriti se za njihovu ljubav, ali mu je za to trebala samo jedna ključna potvrda s njezine strane. "Borit ću se. Samo ako mi kažeš da nije uzalud", poručio joj je jasno.

icon-expand Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Pomirenje i poljubac

Kada mu je Tereza napokon potvrdila kratkim "Nije", sve dotadašnje sumnje i barijere u trenutku su nestale. Teške riječi zamijenili su pogledi puni razumijevanja i nježnosti, a napeti razgovor doživio je svoj emotivan vrhunac. Shvativši da su riješili sve nesuglasice koje su ih dotad kočile, prepustili su se osjećajima. Njihovo pomirenje zaokruženo je zagrljajem i strastvenim poljupcem, čime su dokazali da je njihova ljubav napokon pobijedila sve prepreke.