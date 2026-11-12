Tereza otvorila dušu Nikoli: Napokon sam našla čovjeka kojeg mogu zavoljeti

Tijekom emotivnog razgovora nasamo, Tereza se požalila Nikoli na nezavidnu situaciju u kojoj se našla. Priznala mu je da je nakon dugo vremena napokon istinski sretna na ljubavnom planu.

"Konačno sam našla čovjeka s kojim mogu biti sretna i možda ga mogu čak i zavoliti", iskreno mu je otkrila.

Međutim, umjesto da joj odmah pruži bezuvjetnu potporu, Nikola je situaciju pokušao okrenuti na šalu. Njegova opuštena reakcija dodatno je uzrujala Terezu koja je u tom trenutku očekivala malo više razumijevanja.

"Stvarno, umjesto da mi budeš podrška, ti me zafrkavaš", oštro mu je uzvratila.

Nikola se potom pokušao iskupiti u svom prepoznatljivom stilu kako bi ublažio napetost. "Pa moram malo zezati svoju seku", pojasnio je kroz smijeh.