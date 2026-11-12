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Divlje pčele

Tereza otvorila dušu Nikoli: Napokon sam našla čovjeka kojeg mogu zavoljeti

Tereza se povjerila bratu Nikoli o svojim osjećajima prema tužitelju Nevenu Barišiću. Otkrila mu je kako je konačno pronašla nekoga s kim može biti sretna, ali i zašto se boji očeve reakcije

RTL.hr
12.11.2026 10:00

Priznanje bratu

Tijekom emotivnog razgovora nasamo, Tereza se požalila Nikoli na nezavidnu situaciju u kojoj se našla. Priznala mu je da je nakon dugo vremena napokon istinski sretna na ljubavnom planu.

"Konačno sam našla čovjeka s kojim mogu biti sretna i možda ga mogu čak i zavoliti", iskreno mu je otkrila.

Međutim, umjesto da joj odmah pruži bezuvjetnu potporu, Nikola je situaciju pokušao okrenuti na šalu. Njegova opuštena reakcija dodatno je uzrujala Terezu koja je u tom trenutku očekivala malo više razumijevanja.

"Stvarno, umjesto da mi budeš podrška, ti me zafrkavaš", oštro mu je uzvratila.

Nikola se potom pokušao iskupiti u svom prepoznatljivom stilu kako bi ublažio napetost. "Pa moram malo zezati svoju seku", pojasnio je kroz smijeh.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Očeva upozorenja

Tereza mu je zatim detaljnije objasnila što ju zapravo najviše muči u cijeloj priči. Istaknula je kako se njihov otac Ante oštro protivi vezi s Nevenom te ju stalno upozorava na njegove skrivene namjere.

"Ja mu to govorim, a on meni govori da je on čovjek kojeg se triba kloniti", ispričala je zabrinuto bratu. "Tako mi je reka i rekao mi je da se njemu ne može ništa virovat", zaključila je utučeno.

Tereza, Milan i Neven, Divlje pčele
Tereza, Milan i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza se tako našla između vlastitih osjećaja i očevih ozbiljnih upozorenja. Iako vjeruje da bi s Nevenom napokon mogla pronaći sreću, Antine riječi očito su u njoj probudile sumnju. Hoće li poslušati srce ili obitelj, tek će se pokazati.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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