Tereza otvorila dušu Nikoli: Napokon sam našla čovjeka kojeg mogu zavoljeti

Priznanje bratu
Tijekom emotivnog razgovora nasamo, Tereza se požalila Nikoli na nezavidnu situaciju u kojoj se našla. Priznala mu je da je nakon dugo vremena napokon istinski sretna na ljubavnom planu.
"Konačno sam našla čovjeka s kojim mogu biti sretna i možda ga mogu čak i zavoliti", iskreno mu je otkrila.
Međutim, umjesto da joj odmah pruži bezuvjetnu potporu, Nikola je situaciju pokušao okrenuti na šalu. Njegova opuštena reakcija dodatno je uzrujala Terezu koja je u tom trenutku očekivala malo više razumijevanja.
"Stvarno, umjesto da mi budeš podrška, ti me zafrkavaš", oštro mu je uzvratila.
Nikola se potom pokušao iskupiti u svom prepoznatljivom stilu kako bi ublažio napetost. "Pa moram malo zezati svoju seku", pojasnio je kroz smijeh.
Očeva upozorenja
Tereza mu je zatim detaljnije objasnila što ju zapravo najviše muči u cijeloj priči. Istaknula je kako se njihov otac Ante oštro protivi vezi s Nevenom te ju stalno upozorava na njegove skrivene namjere.
"Ja mu to govorim, a on meni govori da je on čovjek kojeg se triba kloniti", ispričala je zabrinuto bratu. "Tako mi je reka i rekao mi je da se njemu ne može ništa virovat", zaključila je utučeno.
Tereza se tako našla između vlastitih osjećaja i očevih ozbiljnih upozorenja. Iako vjeruje da bi s Nevenom napokon mogla pronaći sreću, Antine riječi očito su u njoj probudile sumnju. Hoće li poslušati srce ili obitelj, tek će se pokazati.
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