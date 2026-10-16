Tereza razočarana muškarcem kojeg joj je Domenika odabrala! Hoće li joj netko drugi osvojiti srce?

Pokušaj spajanja
Domenika i Mariko očito su imali plan kada su organizirali izlazak u grad. Glavni cilj bio je suptilno spojiti Terezu s jednim inženjerom iz Domenikinog društva, nadajući se da će se među njima roditi simpatije.
Umjesto zanimljivog razgovora i ugodnog druženja, večer je provela slušajući njegove beskrajne priče o ribama, koje je, čini se, zanimaju puno manje nego njega. Inženjer se toliko zanio pričom da Tereza gotovo nije uspjela doći do riječi, a njegovo izlaganje bilo joj je toliko dosadno da je umalo zaspala. Iako su se nadali da bi među njima moglo zaiskriti, Tereza je vrlo brzo shvatila da ovaj muškarac ipak nije za nju.
Iako pokušaj spajanja nije završio onako kako su Domenika i Markopriželjkivali, Tereza možda ipak nije izgubila svaku nadu u ljubav. Ostaje za vidjeti hoće li se na njezinu putu pojaviti netko tko će joj zaista privući pažnju i osvojiti srce. Tko zna, možda je upravo drugi tajanstveni muškarac s kojim je razgovarala tijekom izlaska početak neke nove ljubavne priče!
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