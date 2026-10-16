Tereza razočarana muškarcem kojeg joj je Domenika odabrala! Hoće li joj netko drugi osvojiti srce?

Domenika i Mariko očito su imali plan kada su organizirali izlazak u grad. Glavni cilj bio je suptilno spojiti Terezu s jednim inženjerom iz Domenikinog društva, nadajući se da će se među njima roditi simpatije.

Umjesto zanimljivog razgovora i ugodnog druženja, večer je provela slušajući njegove beskrajne priče o ribama, koje je, čini se, zanimaju puno manje nego njega. Inženjer se toliko zanio pričom da Tereza gotovo nije uspjela doći do riječi, a njegovo izlaganje bilo joj je toliko dosadno da je umalo zaspala. Iako su se nadali da bi među njima moglo zaiskriti, Tereza je vrlo brzo shvatila da ovaj muškarac ipak nije za nju.