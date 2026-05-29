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Divlje pčele

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Ono što je započelo kao usputna svađa oko imovine, pretvorilo se u opasnu igru ucjena koja je otkrila šokantnu istinu o lažnom identitetu, prevari i zastrašujućem pokušaju ubojstva. Njihov dogovor o šutnji sada je ugrožen, jer je ključni svjedok, Tereza, čula svaku riječ

RTL.hr
29.05.2026 09:00

Sve je počelo kada je Milan Čavka odlučio suočiti se s Vicom zbog njegovih planova o prodaji kuće i zemlje dobivenih u miraz. "Čujem da prodaješ kuću i zemlju koju ti je dao miraz?" upitao je Milan, ne sluteći da će tim pitanjem pokrenuti lavinu koja će prijetiti uništenjem krhkog mira među njima. Vicin ležeran odgovor samo je dodatno potaknuo Milanovu odlučnost da iskoristi ono što zna.

Sukob oko imovine kao okidač

Rasprava je brzo eskalirala, a Milan je posegnuo za svojim najjačim adutom - tajnom o ženi koju je Vice doveo u kuću i predstavljao kao svoju sestru. "A kako će Ante reagirati kad shvati tko je zapravo Manuela?" zaprijetio je Milan, jasno dajući do znanja da je spreman razotkriti Viceovu obmanu. "Što će reći kad shvati da si mu u kuću doveo ljubavnicu?"

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena pokušajem ubojstva

Suočen s razotkrivanjem, Vice nije ustuknuo. Naprotiv, odgovorio je prijetnjom koja ledi krv u žilama i baca potpuno novo svjetlo na Milanov karakter. Potvrdio je da među njima postoji dogovor o međusobnoj šutnji, ali i pokazao da je spreman prekršiti ga ako bude potrebno.

"Hoćeš li da za ručkom danas svima kažem da si ti pokušao ubiti Antinog brata?" uzvratio je Vice, otkrivajući tajnu toliko strašnu da je Milanova prijetnja o lažnoj sestri djelovala gotovo bezazleno. Šokantna optužba za pokušaj ubojstva Ivice postala je Vicino oružje u borbi za vlastitu kožu, stavljajući Milana u poziciju iz koje se nije mogao izvući.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza zna istinu

Međutim, smrtonosna igra ucjena više se ne odvija samo između njih dvojice. Cijeli razgovor čula je Tereza, koja sada zna istinu o svemu - o Manueli koja je zapravo Vicina ljubavnica i o Milanovom pokušaju da oduzme život Ivici. Njezino saznanje uništilo je njihov pakt o šutnji i pretvorilo je u nepredvidivu figuru na njihovoj šahovskoj ploči.

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