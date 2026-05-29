Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Sve je počelo kada je Milan Čavka odlučio suočiti se s Vicom zbog njegovih planova o prodaji kuće i zemlje dobivenih u miraz. "Čujem da prodaješ kuću i zemlju koju ti je dao miraz?" upitao je Milan, ne sluteći da će tim pitanjem pokrenuti lavinu koja će prijetiti uništenjem krhkog mira među njima. Vicin ležeran odgovor samo je dodatno potaknuo Milanovu odlučnost da iskoristi ono što zna.

Rasprava je brzo eskalirala, a Milan je posegnuo za svojim najjačim adutom - tajnom o ženi koju je Vice doveo u kuću i predstavljao kao svoju sestru. "A kako će Ante reagirati kad shvati tko je zapravo Manuela?" zaprijetio je Milan, jasno dajući do znanja da je spreman razotkriti Viceovu obmanu. "Što će reći kad shvati da si mu u kuću doveo ljubavnicu?"

Suočen s razotkrivanjem, Vice nije ustuknuo. Naprotiv, odgovorio je prijetnjom koja ledi krv u žilama i baca potpuno novo svjetlo na Milanov karakter. Potvrdio je da među njima postoji dogovor o međusobnoj šutnji, ali i pokazao da je spreman prekršiti ga ako bude potrebno.

"Hoćeš li da za ručkom danas svima kažem da si ti pokušao ubiti Antinog brata?" uzvratio je Vice, otkrivajući tajnu toliko strašnu da je Milanova prijetnja o lažnoj sestri djelovala gotovo bezazleno. Šokantna optužba za pokušaj ubojstva Ivice postala je Vicino oružje u borbi za vlastitu kožu, stavljajući Milana u poziciju iz koje se nije mogao izvući.