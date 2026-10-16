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Divlje pčele

Tereza u izlasku upoznaje misterioznog Nevena, a Aldo Kati otkriva što je čeka

Odnos Cvite i Nikole se hladi, a Franka i Aldo razgovaraju o Kati i želji da joj pomognu. Aldo daje Kati kratke upute što da radi ako želi zadržati dijete

RTL.hr
16.10.2026 12:34

Cvita, Mirjana i Nikola razgovaraju o budućem braku Domenike i Marka. Ubrzo, Mirjana uzvraća udarac dok razgovaraju o Petru, a u isto vrijeme Tereza je na spoju koji baš i ne ide najbolje. Kata plače u zatvoru, a Karmela i Jakov razgovaraju o njoj i njezinom stanju. Uskoro Jelica dolazi kod Jakova i govori mu da želi samo njega, da se ne želi udati za Anđelka.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Odnos Cvite i Nikole se hladi, a Franka i Aldo razgovaraju o Kati i želji da joj pomognu. Aldo daje Kati kratke upute što da radi ako želi zadržati dijete. Ljuba Jelicu tješi nakon što joj ona govori da je Jakov ne želi i ne voli. Tereza u izlasku upoznaje Nevena. Filip radi probleme zbog Zore, s kojom ne može razgovarati.

Anđelko pati zbog Jelice, Badurina primjećuje da mu unuk ima sve slabiji tek i da je bezvoljan pa ga pita što se događa. Zora i Marino rade na glazbi, a Tereza i Marko prepričavaju Mirjani što je bilo u izlasku. Uskoro se doznaje tko je Neven...

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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Tereza u izlasku upoznaje misterioznog Nevena, a Aldo Kati otkriva što je čeka
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