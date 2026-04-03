Tereza u tajnosti moli Ljubu za pomoć: 'Ne mogu imati njegovo dijete'

U rukama babe Ljube ležala je Terezina jedina nada da izbjegne neželjenu trudnoću s Vicom Radonićem i budućnost koju nije mogla ni zamisliti u seriji 'Divlje pčele'.

"Trebam vašu pomoć"

Starica, navikla na samoću u kasnim satima, bila je iznenađena posjetom. "A što si ti tu usred noći?", upitala je, a u glasu joj se osjetila mješavina znatiželje i opreza. Nije bilo vremena za okolišanje. Očaj na Terezinu licu govorio je više od riječi, no njezina je molba bila izravna. "Trebam vašu pomoć", izustila je, a njezine su riječi odzvanjale napetošću situacije. Odmah je prešla na stvar, otkrivajući razlog svog dolaska: "Došla sam po trave."

Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ne mogu ja imati njegovo dijete"

Na Ljubino pitanje kakve trave traži, Terezin je odgovor bio jasan i odlučan, otkrivajući dubinu njezina straha. "Trave da ne ostanem noseća", rekla je, a zatim dodala rečenicu koja je sažela sav njezin očaj: "Ne mogu ja imati njegovo dijete." Ta je izjava bila konačna, bez prostora za raspravu ili preispitivanje. Teret koji je nosila bio je pretežak, a budućnost s djetetom Vice Radonića bila je nezamisliva. Njezin je posjet babi Ljubi bio posljednji, očajnički potez da preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Drevno znanje kao jedini izlaz