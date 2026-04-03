Tereza u tajnosti moli Ljubu za pomoć: 'Ne mogu imati njegovo dijete'

U rukama babe Ljube ležala je Terezina jedina nada da izbjegne neželjenu trudnoću s Vicom Radonićem i budućnost koju nije mogla ni zamisliti u seriji 'Divlje pčele'.
"Trebam vašu pomoć"
Starica, navikla na samoću u kasnim satima, bila je iznenađena posjetom. "A što si ti tu usred noći?", upitala je, a u glasu joj se osjetila mješavina znatiželje i opreza.
Nije bilo vremena za okolišanje. Očaj na Terezinu licu govorio je više od riječi, no njezina je molba bila izravna. "Trebam vašu pomoć", izustila je, a njezine su riječi odzvanjale napetošću situacije. Odmah je prešla na stvar, otkrivajući razlog svog dolaska: "Došla sam po trave."
"Ne mogu ja imati njegovo dijete"
Na Ljubino pitanje kakve trave traži, Terezin je odgovor bio jasan i odlučan, otkrivajući dubinu njezina straha. "Trave da ne ostanem noseća", rekla je, a zatim dodala rečenicu koja je sažela sav njezin očaj: "Ne mogu ja imati njegovo dijete." Ta je izjava bila konačna, bez prostora za raspravu ili preispitivanje. Teret koji je nosila bio je pretežak, a budućnost s djetetom Vice Radonića bila je nezamisliva. Njezin je posjet babi Ljubi bio posljednji, očajnički potez da preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom.
Drevno znanje kao jedini izlaz
Umjesto osude ili prijekora, baba Ljuba pokazala je duboko razumijevanje. Kao da je već bezbroj puta svjedočila sličnim ženskim sudbinama, smireno je prihvatila Terezinu muku. "Duša moja, nisi ni prva ni zadnja", rekla je utješno, nudeći tihu solidarnost umjesto moraliziranja. U njezinom svijetu, trave nisu bile samo lijek za tijelo, već i za dušu u nevolji.
Pripremila je mješavinu koja se generacijama koristila u ovakvim situacijama - opasan lijek za opasna vremena. "Ovo je mješavina trava koja će ti pomoći da ne ostaneš noseća", objasnila je, pružajući Terezi maleni zavežljaj, "ali moraš dobro paziti kako i koliko ćeš je piti." Upozorenje je bilo jasno: ovaj put nije bio bez rizika.
Upute su bile stroge i precizne. "Jedna žlica na jednu šalicu vode za jedan dan. I to ti je više nego dovoljno", naglasila je Ljuba, provjeravajući je li je Tereza razumjela. Svaka kap bila je važna, a pogreška nije bila opcija.
