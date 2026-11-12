Tereza zbunjena oko Nevenove ljubavi: Zbog Antinih optužbi morat će donijeti tešku odluku

Sumnje i upozorenja
Nakon što joj je otac Ante rekao da se Nevena treba kloniti i da mu se ne može vjerovati, Tereza se našla u velikoj dilemi. Odlučila je nazvati Nevena i zatražiti hitan susret kako bi razjasnila situaciju koja joj ne da mira.
Iako je konačno pronašla muškarca s kojim vjeruje da može biti sretna, očeve riječi unijele su nemir u njezine misli te je morala saznati pravu istinu o njihovom sukobu.
Razgovor o Anti
Prilikom njihovog susreta, Tereza je otvoreno pitala Nevena zašto joj je otac rekao da mu ništa ne vjeruje. Priznala je kako joj je Ante tvrdio da ga je tužitelj ucijenio i iskoristio.
Neven ju je pozorno saslušao, a onda joj jasno dao do znanja da situacija nije onakva kakvom je njezin otac prikazuje te da ne želi da njihov odnos ispašta zbog Antinih spletki.
Teška odluka
Neven je odlučio biti potpuno iskren s Terezom. "Ja bi najviše htio da slučaj tvog oca nikad nije došao u moje ruke. Da mi imamo čisti početak", poručio joj je, dodajući da on ne pokušava narušiti njezin odnos s ocem.
Zatim je izgovorio riječi koje su Terezu ostavile u šoku te joj jasno dao do znanja kakva je zapravo situacija. "Tvoj otac laže. Žao mi je Tereza, ali morat ćeš odlučiti kome vjerovati, meni ili njemu", zaključio je Neven, stavljajući pred nju nimalo lak izbor.
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