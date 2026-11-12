Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tereza zbunjena oko Nevenove ljubavi: Zbog Antinih optužbi morat će donijeti tešku odluku

Odnos između Tereze i tužitelja Nevena Barešića postaje sve kompliciraniji. Njezin susret s njim, potaknut očevim upozorenjima, donio je napetu situaciju i teške riječi

RTL.hr
12.11.2026 14:00

Sumnje i upozorenja

Nakon što joj je otac Ante rekao da se Nevena treba kloniti i da mu se ne može vjerovati, Tereza se našla u velikoj dilemi. Odlučila je nazvati Nevena i zatražiti hitan susret kako bi razjasnila situaciju koja joj ne da mira.

Iako je konačno pronašla muškarca s kojim vjeruje da može biti sretna, očeve riječi unijele su nemir u njezine misli te je morala saznati pravu istinu o njihovom sukobu.

Razgovor o Anti

Prilikom njihovog susreta, Tereza je otvoreno pitala Nevena zašto joj je otac rekao da mu ništa ne vjeruje. Priznala je kako joj je Ante tvrdio da ga je tužitelj ucijenio i iskoristio.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven ju je pozorno saslušao, a onda joj jasno dao do znanja da situacija nije onakva kakvom je njezin otac prikazuje te da ne želi da njihov odnos ispašta zbog Antinih spletki.

Teška odluka

Neven je odlučio biti potpuno iskren s Terezom. "Ja bi najviše htio da slučaj tvog oca nikad nije došao u moje ruke. Da mi imamo čisti početak", poručio joj je, dodajući da on ne pokušava narušiti njezin odnos s ocem.

Zatim je izgovorio riječi koje su Terezu ostavile u šoku te joj jasno dao do znanja kakva je zapravo situacija. "Tvoj otac laže. Žao mi je Tereza, ali morat ćeš odlučiti kome vjerovati, meni ili njemu", zaključio je Neven, stavljajući pred nju nimalo lak izbor.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele tereza vukas neven barešić
Divlje pčele

Cvita se vratila u Vrilo u neobično pijanom stanju: Luce i Nikola ostali u šoku

Moglo bi te zanimati

General Carević nosi Kati dobre vijesti: Pokrenuo je postupak za njezino pomilovanje!

Frankina kćer slomljena pred Katom: 'Ostavila sam je da trune, kakva sam ja to kći?'

Jelica ubacila pismo u Jakovljevu jaknu, Zdravko Šušnjara saznao istinu

Rajka u strahu od Stojana, je li obitelj Vukas pred rasulom?

Marino organizirao namještenu partiju pokera pa izvukao deblji kraj: Pretučen i razrezanog lica

Rajka Vukas oči u oči sa silovateljem: On je otac Markove zaručnice

Pročitaj na Net.hr
Stjepan Božić ponovno ušao u ring, Vanna gledala: Tko sve nije propustio premijeru filma
Četrdeset godina mlađa supruga Patricka Stewarta objavila emotivnu poruku nakon njegove smrti
Nevjerojatna transformacija Demi Moore: Smršavila, pobijedila ovisnosti i razvodila se tri puta
Kći Elle Dvornik slavi rođendan: 'Već razmjenjujemo odjeću, a do jučer sam ti mijenjala pelene'
Preminuo glumac Anthony Clark, zvijezda serije 'Da, draga'
Šok u 'Asia Expressu': Ispada jedan od najdominantnijih parova, timovi plakali: 'Je li ovo moguće?
Boris Rogoznica ne skriva sreću: Pratitelje iznenadio fotografijama s atraktivnom djevojkom
Meta uklonila Instagram profil Russella Branda nakon presude za silovanje i seksualne napade
Balla Hadid predstavila novog dečka i novu frizuru: Potrošila je i milijune na novi dom
Zvijezda serije 'Malcolm u sredini' završila u bolnici: Spasioci rezali krov automobila