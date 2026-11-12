Tereza zbunjena oko Nevenove ljubavi: Zbog Antinih optužbi morat će donijeti tešku odluku

Odnos između Tereze i tužitelja Nevena Barešića postaje sve kompliciraniji. Njezin susret s njim, potaknut očevim upozorenjima, donio je napetu situaciju i teške riječi

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Sumnje i upozorenja

Nakon što joj je otac Ante rekao da se Nevena treba kloniti i da mu se ne može vjerovati, Tereza se našla u velikoj dilemi. Odlučila je nazvati Nevena i zatražiti hitan susret kako bi razjasnila situaciju koja joj ne da mira. Iako je konačno pronašla muškarca s kojim vjeruje da može biti sretna, očeve riječi unijele su nemir u njezine misli te je morala saznati pravu istinu o njihovom sukobu.

Razgovor o Anti

Prilikom njihovog susreta, Tereza je otvoreno pitala Nevena zašto joj je otac rekao da mu ništa ne vjeruje. Priznala je kako joj je Ante tvrdio da ga je tužitelj ucijenio i iskoristio.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Neven ju je pozorno saslušao, a onda joj jasno dao do znanja da situacija nije onakva kakvom je njezin otac prikazuje te da ne želi da njihov odnos ispašta zbog Antinih spletki.

Teška odluka