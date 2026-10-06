Rat u obitelji Vukas! Cvita presjekla pred svima: 'Nikola je sada gazda ove kuće!'

Kriza u obitelji Vukas došla je i do ženskog dijela obitelji. Cvita, Rajka, Mirjana i Tereza započele su oštru raspravu, a tema su bili Marko i Milan te njihov odnos prema Nikoli, koji pokušava spasiti obiteljsku imovinu udruživanjem sa zadrugom.
Vrlo brzo pokazalo se da su mišljenja duboko podijeljena. Tereza je pokušala smiriti situaciju ističući da se Marko i Milan "ne mogu više tako ponašati" te da "nisu više dica", no Mirjana je odmah stala u njihovu obranu. "Nisu oni ništa krivi. Oni su samo Nikoli dali do znanja da radi gluposti", odlučno je izjavila Mirjana, braneći postupke sina Marka.
Cvita, s druge strane, nije mogla prešutjeti ono što vidi kao očitu nepravdu. "To je tebi u redu? U redu je da upadaju u sobu viđaju pred djetetom?", odbrusila je, naglašavajući da Nikola radi apsolutno sve kako bi spasio njihovu imovinu od propasti.
Podjela i teške optužbe
Kako je svađa odmicala, pale su i teže riječi, a obiteljske tajne i problemi isplivali su na površinu. U raspravu se uključila i Tereta koja je jasno dala do znanja da ne podržava smještanje Nikoli, no istovremeno je pokazala nerazumijevanje prema Cvitinim očekivanjima, poručivši joj da ne zna što se od nje očekuje da razumije.
Cvita je tada izrekla ono što je mnogima očito teško prihvatiti, postavljajući stvari na svoje mjesto. "Očekujem da shvatiš da je Nikola sad gazda ove kuće. Nije Ante. Nije Mirjana nije Marko, nego je on i nitko drugi".
Da bi dodatno pojasnila ozbiljnost situacije u kojoj se svi nalaze, Cvita je podsjetila svekrvu i šogoricu da je glava obitelji u bijegu pred policijom te da njihovoj obitelji i dalje "visi ubojstvo nad glavom", čime je jasno dala do znanja da obitelj nema luksuz za unutarnja prepucavanja.
Hoće li žene obitelji Vukas uspjeti pronaći zajednički jezik i smiriti strasti ili je ovo tek početak potpunog raspada?
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