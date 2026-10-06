Rat u obitelji Vukas! Cvita presjekla pred svima: 'Nikola je sada gazda ove kuće!'

Kriza u obitelji Vukas došla je i do ženskog dijela obitelji. Cvita, Rajka, Mirjana i Tereza započele su oštru raspravu, a tema su bili Marko i Milan te njihov odnos prema Nikoli, koji pokušava spasiti obiteljsku imovinu udruživanjem sa zadrugom.

Vrlo brzo pokazalo se da su mišljenja duboko podijeljena. Tereza je pokušala smiriti situaciju ističući da se Marko i Milan "ne mogu više tako ponašati" te da "nisu više dica", no Mirjana je odmah stala u njihovu obranu. "Nisu oni ništa krivi. Oni su samo Nikoli dali do znanja da radi gluposti", odlučno je izjavila Mirjana, braneći postupke sina Marka.

Cvita, s druge strane, nije mogla prešutjeti ono što vidi kao očitu nepravdu. "To je tebi u redu? U redu je da upadaju u sobu viđaju pred djetetom?", odbrusila je, naglašavajući da Nikola radi apsolutno sve kako bi spasio njihovu imovinu od propasti.