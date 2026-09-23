'Ti si mene izdala, a ja sam tebi uzela dijete...': Cvita i Zora nakon svega više nisu sestre

Gubitak povjerenja koji mijenja sve
Iako se u jednom trenutku činilo da bi ih sestra Kate mogla ponovno zbližiti. Na Zorin očajnički prijedlog da se drže skupa i paze jedna na drugu u ovim teškim vremenima, Cvita odgovara s bolnom iskrenošću koja ne ostavlja prostor za lažnu nadu.
"Mi više nikad nećemo biti iste", izravno je poručila Cvita, odbacujući svaku mogućnost pomirenja i povratka na staro.
Sama srž njihovog sukoba leži u međusobnim zamjeranjima. Cvita jasno postavlja granice, ističući kako je nemoguće izbrisati prošlost i prijeći preko onoga što se dogodilo između njih dvije.
"Ja ću tebe gledati kao onu koja me izdala, a ti ćeš gledati na mene kao na onu koja ti je uzela dijete".
Zora se slama. Kroz suze priznaje kako je sada potpuno sama u kući iz koje je oduvijek željela pobjeći, čime dodatno naglašava beznađe situacije u kojoj se našla. Njezina samoća odjekuje praznim zidovima doma koji je za nju postao poput zatvora u kojem mora služiti svoju vlastitu kaznu.
Na samom kraju Cvita hladno, ali odlučno, poručuje Zori da na nju više ne može računati.
Kako će i hoće li ikada moći obnoviti sestrinski odnos?
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