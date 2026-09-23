'Ti si mene izdala, a ja sam tebi uzela dijete...': Cvita i Zora nakon svega više nisu sestre

Iako se u jednom trenutku činilo da bi ih sestra Kate mogla ponovno zbližiti. Na Zorin očajnički prijedlog da se drže skupa i paze jedna na drugu u ovim teškim vremenima, Cvita odgovara s bolnom iskrenošću koja ne ostavlja prostor za lažnu nadu.

"Mi više nikad nećemo biti iste", izravno je poručila Cvita, odbacujući svaku mogućnost pomirenja i povratka na staro.

Sama srž njihovog sukoba leži u međusobnim zamjeranjima. Cvita jasno postavlja granice, ističući kako je nemoguće izbrisati prošlost i prijeći preko onoga što se dogodilo između njih dvije.

"Ja ću tebe gledati kao onu koja me izdala, a ti ćeš gledati na mene kao na onu koja ti je uzela dijete".