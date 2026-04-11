Divlje pčele

Tjedan koji sve mijenja: Otkrića, izdaje i šokantni obrati u 'Divljim pčelama'

U 'Divljim pčelama' iza nas je jedan od najnapetijih tjedana dosad -otmica, ljubavne izdaje i istina koja razara obitelj. Svaka priča otišla je korak dalje, a posljedice tek dolaze

RTL.hr
11.04.2026 20:00

Leko je uhićen zahvaljujući iskazu svoje supruge Vjerice, koja postaje ključna svjedokinja i skriva se kod inspektora Sikirice. No situacija u 'Divljim pčelama' izmiče kontroli kada je Vjerica oteta po Antinoj naredbi.

Sikirica se zbog toga lomi, razmišlja o vraćanju značke, ali ga majka Manda tjera da nastavi borbu.

U priču ulazi i odvjetnik Veselinović koji pokušava kontrolirati štetu i držati stvari pod Antinom kontrolom.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele

Sumnja pada na Tomu

Sikirica dobiva crtež mogućeg počinitelja ubojstva Dušana i njegova sina, a crtež ga podsjeća na Tomu Domazeta.

Iako nije siguran, ta sumnja otvara novu opasnu liniju priče koja bi mogla potpuno promijeniti Tominu sudbinu.

Crtež, Divlje pčele
Crtež, Divlje pčele

Ljubavni kaos: prosidba, izdaja i tajni plan

Marko želi ubrzati stvari s Manuelom i odlučuje je zaprositi, unatoč protivljenju roditelja.

Bez njihovog blagoslova, njih dvoje planiraju tajno otići kod matičara.

No cijela priča dobiva šokantan obrat - Manuela i Vice se ljube, a sve vidi Milan Čavka.

Sada je pitanje svih pitanja: kome će Čavka reći istinu?

Vice i Manuela, Divlje pčele
Vice i Manuela, Divlje pčele
Manuela, Divlje pčele
Manuela, Divlje pčele

Toma i Katarina, sreća koja možda nije stvarna

Iako su Toma i Katarina napokon zajedno i djeluju sretno, na kraju tjedna dolazi hladan tuš.

Katarina priznaje Karmeli da nije sigurna je li to prava ljubav, čime baca sjenu na njihov odnos koji se tek počeo stabilizirati.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele

Nikola kreće u tihi rat protiv Ante

Nikola sve više djeluje iza kulisa, sastaje se s ključnim ljudima i pokušava sabotirati Antine planove.

Cvita mu u tome pomaže, a njih dvoje ponovno se zbližavaju, što otvara pitanje - ima li nade za njih dvoje?

Nikola pokušava pridobiti i profesora Marjanovića, velikog protivnika gradnje tvornice, no on mu ne vjeruje zbog prošlih iskustava s Antom.

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele

Rajka saznaje istinu koja sve ruši

Najveći šok tjedna dolazi kroz Rajku.

Preko djece babice koja ju je porađala, saznaje da je njezin sin zapravo dan Radovanu Čavki, što znači da je Milan Čavka njezin sin.

Slomljena, suočava se s Rankom, a zatim i s Antom kojeg optužuje da je od njezina djeteta napravio slugu.

Ante se brani, tvrdeći da Milanu nikad ništa nije nedostajalo.

Rajka, Ante, Divlje pčele
Rajka, Ante, Divlje pčele

Teodora, Jakov i Hodžić, brak na klimavim nogama

Teodora i dalje pokušava održati brak s Jakovom, unatoč prevari s Hodžićem.

Njihov odnos sve je hladniji, ali ona i dalje želi ostati u braku, iako je jasno da stvari više nisu iste.

Jakov, Divlje pčele
Jakov, Divlje pčele

Cvita i dalje skriva istinu

Cvita nastavlja glumiti trudnoću, dok paralelno pomaže Nikoli u njegovim planovima protiv Ante.

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

