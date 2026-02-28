Tjedan prepun šokova u 'Divljim pčelama': Izdaje, povratci i slom pred vjenčanje

Protekli tjedan u 'Divljim pčelama' donio je emotivni kaos kakav dugo nismo gledali. Donosimo pregled svega što je obilježilo epizode

U proteklom tjednu 'Divljih pčela' ljubavi su pucale, tajne izlazile na vidjelo, planovi se rušili, a jedno vjenčanje pretvorilo se u dramu koja je mogla završiti kobno.

Cvita otkriva sumnje, ali Kate vjeruje Tomi

Napetost oko Katarine i Tome dodatno je porasla kada je Cvita prenijela Katarini ono što joj je Luce rekla, da viđa Tomu s Mirjanom i da možda nije siguran u brak. Katarina vjeruje Tomi, odbacuje tračeve i nastavlja s pripremama za vjenčanje. Ipak, atmosfera nije bila bez pukotina.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana slomljena, Toma je odbacuje

Nakon razgovora s Cvitom, Mirjana dolazi do Tome potpuno slomljena. No umjesto utjehe, doživljava hladan tuš. Toma je odlučan, nema prostora za prošlost. Odbacuje je bez zadrške, a Mirjana ostaje suočena s vlastitim osjećajima i porazom.

Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Zdravko i Luce sve bliži, Anka se vraća kući

Dok se Mirjana raspada, Zdravko i Luce pronalaze utjehu jedno u drugome. Bol ih povezuje i njihova bliskost postaje sve očitija. U isto vrijeme Anka se vraća kući Zdravku i djeci. No povratak nije nimalo topao. Zdravko ne prihvaća njezina objašnjenja ni isprike. Oprost zasad ne postoji, a napetost u kući je opipljiva.

Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora trudna, Nikola slomljen

Nikola i Zora završavaju u bolnici gdje se potvrđuje, Zora je trudna. I dok Nikola ostaje bez riječi i pod ogromnim pritiskom, Zora donosi jasnu odluku: dijete želi zadržati. Nikola o svemu ne govori Cviti, a dodatni udarac dolazi kada mu ponovno stiže odbijenica izdavača za roman. Njegov otac čita pismo i javno ga osramoti pred obitelji, nazivajući njegovo pisanje budalastinama. Ponizenje je previše, Nikola sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz Vrila.

Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Zadruga protiv Ante, selo se budi

Katarina i Ivica Vukas dolaze na ideju osnivanja zadruge kako bi se suprotstavili Anti i njegovoj tvornici. Okupljaju ljude i sastaju se u školi, ali plan ne ostaje tajna. Čavka i Marko doznaju što se događa, a Ante shvaća da mu selo sprema otpor. Borba tek počinje.

Zadruga, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavi koje gore i tajne koje tinjaju

Krsto se vraća kući Luci. Rajka odlučuje uz Rankovu pomoć krenuti u potragu za svojim sinom. Rankov unuk Anđelko stiže u Vrilo i polako upoznaje svakodnevicu sela. I dok se Tereza udala za Vicu, srce je vodi drugamo, prepušta se strastima s Milanom Čavkom u staji. Njihova ljubav postaje sve intenzivnija, bez obzira na posljedice.

Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Tomin slom i drama pred vjenčanje

Najveći šok dogodio se na dan vjenčanja. Sve je bilo spremno, no Toma je prije ceremonije ugledao Dušana, Rankovog ratnog prijatelja. Prošlost ga sustiže u najgorem mogućem trenutku. Prisjećanja na rat, Franu Badurinu i mračne dane vraćaju se punom snagom. Toma je prisiljen priznati Ranku da je poznavao njegova sina i da je bio prisutan kad je ubijen. Iako ga nije on ubio, istina je teška. U strahu da ga Dušan ne prepozna i da sve ne izađe na vidjelo, Toma tone u crne misli. Bježi u šumu i pokušava si oduzeti život. Na sreću, pronalaze ga ljudi iz samostana i spašavaju. Vjenčanje se pretvara u tragediju.

Vjenčanje, Divlje pčele FOTO: RTL