Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tjedan prepun šokova u 'Divljim pčelama': Izdaje, povratci i slom pred vjenčanje

Protekli tjedan u 'Divljim pčelama' donio je emotivni kaos kakav dugo nismo gledali. Donosimo pregled svega što je obilježilo epizode

RTL.hr
28.02.2026 18:00

U proteklom tjednu 'Divljih pčela' ljubavi su pucale, tajne izlazile na vidjelo, planovi se rušili, a jedno vjenčanje pretvorilo se u dramu koja je mogla završiti kobno. 

Cvita otkriva sumnje, ali Kate vjeruje Tomi

Napetost oko Katarine i Tome dodatno je porasla kada je Cvita prenijela Katarini ono što joj je Luce rekla, da viđa Tomu s Mirjanom i da možda nije siguran u brak. Katarina vjeruje Tomi, odbacuje tračeve i nastavlja s pripremama za vjenčanje.

Ipak, atmosfera nije bila bez pukotina.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana slomljena, Toma je odbacuje

Nakon razgovora s Cvitom, Mirjana dolazi do Tome potpuno slomljena. No umjesto utjehe, doživljava hladan tuš. Toma je odlučan, nema prostora za prošlost. Odbacuje je bez zadrške, a Mirjana ostaje suočena s vlastitim osjećajima i porazom.

Mirjana i Toma, Divlje pčele
Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Zdravko i Luce sve bliži, Anka se vraća kući

Dok se Mirjana raspada, Zdravko i Luce pronalaze utjehu jedno u drugome. Bol ih povezuje i njihova bliskost postaje sve očitija.

U isto vrijeme Anka se vraća kući Zdravku i djeci. No povratak nije nimalo topao. Zdravko ne prihvaća njezina objašnjenja ni isprike. Oprost zasad ne postoji, a napetost u kući je opipljiva.

Anka, Divlje pčele
Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora trudna, Nikola slomljen

Nikola i Zora završavaju u bolnici gdje se potvrđuje, Zora je trudna. I dok Nikola ostaje bez riječi i pod ogromnim pritiskom, Zora donosi jasnu odluku: dijete želi zadržati.

Nikola o svemu ne govori Cviti, a dodatni udarac dolazi kada mu ponovno stiže odbijenica izdavača za roman. Njegov otac čita pismo i javno ga osramoti pred obitelji, nazivajući njegovo pisanje budalastinama. Ponizenje je previše, Nikola sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz Vrila.

Nikola, Divlje pčele
Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Zadruga protiv Ante, selo se budi

Katarina i Ivica Vukas dolaze na ideju osnivanja zadruge kako bi se suprotstavili Anti i njegovoj tvornici. Okupljaju ljude i sastaju se u školi, ali plan ne ostaje tajna. Čavka i Marko doznaju što se događa, a Ante shvaća da mu selo sprema otpor.

Borba tek počinje.

Zadruga, Divlje pčele
Zadruga, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavi koje gore i tajne koje tinjaju

Krsto se vraća kući Luci. Rajka odlučuje uz Rankovu pomoć krenuti u potragu za svojim sinom. Rankov unuk Anđelko stiže u Vrilo i polako upoznaje svakodnevicu sela.

I dok se Tereza udala za Vicu, srce je vodi drugamo, prepušta se strastima s Milanom Čavkom u staji. Njihova ljubav postaje sve intenzivnija, bez obzira na posljedice.

Milan i Tereza, Divlje pčele
Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Tomin slom i drama pred vjenčanje

Najveći šok dogodio se na dan vjenčanja. Sve je bilo spremno, no Toma je prije ceremonije ugledao Dušana, Rankovog ratnog prijatelja. Prošlost ga sustiže u najgorem mogućem trenutku.

Prisjećanja na rat, Franu Badurinu i mračne dane vraćaju se punom snagom. Toma je prisiljen priznati Ranku da je poznavao njegova sina i da je bio prisutan kad je ubijen. Iako ga nije on ubio, istina je teška.

U strahu da ga Dušan ne prepozna i da sve ne izađe na vidjelo, Toma tone u crne misli. Bježi u šumu i pokušava si oduzeti život. Na sreću, pronalaze ga ljudi iz samostana i spašavaju.

Vjenčanje se pretvara u tragediju.

Vjenčanje, Divlje pčele
Vjenčanje, Divlje pčele FOTO: RTL

Protekli tjedan pokazao je koliko su Divlje pčele' spremne ići daleko, od obiteljskih lomova do ratnih trauma i ljubavi koje ruše sve pred sobom. Vrilu nikada nije mirno, a posljedice ovih događaja tek ćemo gledati.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele tjedan divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Sokolice su nerazdvojne! Sestre Runje iz 'Divljih pčela' uživaju na suncu

Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?

Ranko iz 'Divljih pčela' otkrio kako savladava tekst i tko mu najviše pomaže: 'Divni Šale i ja'

Glumica 'Divljih pčela' Lidija Kordić u gradskom izdanju: 'Nedostaje mi Sarajevo'

Dok ga svi traže, Toma Domazet sam u šumi vodi najtežu bitku

Gdje je Toma? Sve je spremno, Katarina izgleda predivno, ali mladoženje nema