Tjedan prepun šokova u 'Divljim pčelama': Izdaje, povratci i slom pred vjenčanje

U proteklom tjednu 'Divljih pčela' ljubavi su pucale, tajne izlazile na vidjelo, planovi se rušili, a jedno vjenčanje pretvorilo se u dramu koja je mogla završiti kobno.
Cvita otkriva sumnje, ali Kate vjeruje Tomi
Napetost oko Katarine i Tome dodatno je porasla kada je Cvita prenijela Katarini ono što joj je Luce rekla, da viđa Tomu s Mirjanom i da možda nije siguran u brak. Katarina vjeruje Tomi, odbacuje tračeve i nastavlja s pripremama za vjenčanje.
Ipak, atmosfera nije bila bez pukotina.
Mirjana slomljena, Toma je odbacuje
Nakon razgovora s Cvitom, Mirjana dolazi do Tome potpuno slomljena. No umjesto utjehe, doživljava hladan tuš. Toma je odlučan, nema prostora za prošlost. Odbacuje je bez zadrške, a Mirjana ostaje suočena s vlastitim osjećajima i porazom.
Zdravko i Luce sve bliži, Anka se vraća kući
Dok se Mirjana raspada, Zdravko i Luce pronalaze utjehu jedno u drugome. Bol ih povezuje i njihova bliskost postaje sve očitija.
U isto vrijeme Anka se vraća kući Zdravku i djeci. No povratak nije nimalo topao. Zdravko ne prihvaća njezina objašnjenja ni isprike. Oprost zasad ne postoji, a napetost u kući je opipljiva.
Zora trudna, Nikola slomljen
Nikola i Zora završavaju u bolnici gdje se potvrđuje, Zora je trudna. I dok Nikola ostaje bez riječi i pod ogromnim pritiskom, Zora donosi jasnu odluku: dijete želi zadržati.
Nikola o svemu ne govori Cviti, a dodatni udarac dolazi kada mu ponovno stiže odbijenica izdavača za roman. Njegov otac čita pismo i javno ga osramoti pred obitelji, nazivajući njegovo pisanje budalastinama. Ponizenje je previše, Nikola sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz Vrila.
Zadruga protiv Ante, selo se budi
Katarina i Ivica Vukas dolaze na ideju osnivanja zadruge kako bi se suprotstavili Anti i njegovoj tvornici. Okupljaju ljude i sastaju se u školi, ali plan ne ostaje tajna. Čavka i Marko doznaju što se događa, a Ante shvaća da mu selo sprema otpor.
Borba tek počinje.
Ljubavi koje gore i tajne koje tinjaju
Krsto se vraća kući Luci. Rajka odlučuje uz Rankovu pomoć krenuti u potragu za svojim sinom. Rankov unuk Anđelko stiže u Vrilo i polako upoznaje svakodnevicu sela.
I dok se Tereza udala za Vicu, srce je vodi drugamo, prepušta se strastima s Milanom Čavkom u staji. Njihova ljubav postaje sve intenzivnija, bez obzira na posljedice.
Tomin slom i drama pred vjenčanje
Najveći šok dogodio se na dan vjenčanja. Sve je bilo spremno, no Toma je prije ceremonije ugledao Dušana, Rankovog ratnog prijatelja. Prošlost ga sustiže u najgorem mogućem trenutku.
Prisjećanja na rat, Franu Badurinu i mračne dane vraćaju se punom snagom. Toma je prisiljen priznati Ranku da je poznavao njegova sina i da je bio prisutan kad je ubijen. Iako ga nije on ubio, istina je teška.
U strahu da ga Dušan ne prepozna i da sve ne izađe na vidjelo, Toma tone u crne misli. Bježi u šumu i pokušava si oduzeti život. Na sreću, pronalaze ga ljudi iz samostana i spašavaju.
Vjenčanje se pretvara u tragediju.
Protekli tjedan pokazao je koliko su Divlje pčele' spremne ići daleko, od obiteljskih lomova do ratnih trauma i ljubavi koje ruše sve pred sobom. Vrilu nikada nije mirno, a posljedice ovih događaja tek ćemo gledati.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.