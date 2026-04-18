Tjedan pun obrata u 'Divljim pčelama': Novi lik donosi tračak nade, a ljubomora prerasta u nasilje

U 'Divljim pčelama' iza nas je tjedan koji je donio sve, nove likove, slomljena srca, opasne tajne i jedan događaj koji bi mogao promijeniti tijek cijele priče. Vrilo više nije isto mjesto, a odnosi među likovima sve su napetiji i neizvjesniji.
Novi igrač u Vrilu i osmijeh koji vraća nadu
U Vrilo dolazi Đordano, trgovac koji se pojavljuje kod babe Ljube i vrlo brzo pokazuje interes za Zoru Runje. Njegov način osvajanja nije ostao nezamijećen, serenada pred vratima uz Krstu i pokušaji da pridobije i babu Ljubu na svoju stranu otkrivaju da ne odustaje lako.
Zora, koja se nosi s teškim emocijama i depresijom, uz njega prvi put nakon dugo vremena pokazuje tračak osmijeha.
Rajkina borba i ispovijed koja otkriva dubinu boli
Rajka je slomljena saznanjima vezanim uz Milana. Pokušava ga pridobiti na svoju stranu kako bi saznala što više i eventualno ga udaljila od Ante Vukasa.
U emotivnom trenutku odlazi kod don Jere na ispovijed, gdje bez spominjanja imena iznosi svoju bol i teret koji nosi kao majka. Taj prizor otkriva koliko je duboko pogođena i koliko je spremna učiniti za svog sina.
Čavka u klopci: istina koju ne smije izgovoriti
Strasti i napetosti kulminiraju kada Čavka zatekne Vicu i Manuelu u kompromitirajućoj situaciji i shvati da su prevaranti. Manuela nakon toga odlazi iz priče, no situacija se dodatno komplicira.
Vice drži Čavku u šaci jer tvrdi da ima dokaz da je upravo on izbo Ivicu Vukasa. Zbog toga Čavka šuti i ne može razotkriti istinu, iako zna s kim ima posla.
Slomljeni Marko i odlazak koji ostavlja trag
Manuela, koja se trebala udati za Marka Vukasa, napušta Vrilo i za sobom ostavlja pismo. Marko ostaje slomljen, suočen s izdajom i prazninom koju nije očekivao.
Zabranjena ljubav koja traži izlaz
Tereza i Milan sve su odlučniji u svojoj namjeri da pobjegnu. Njihova ljubav postaje sve jača, ali i sve opasnija, jer svjesni su da im okolina neće dopustiti zajedničku budućnost.
Rat između Jakova i Teodore
Jakov pokreće razvod i šalje slučaj na sud, no Teodora odbija potpisati. Shrvana i ogorčena, pokušava pronaći način da zaradi novac za odvjetnika kako bi zadržala brak.
Istovremeno, Ivica ne podržava sina zbog preljuba, a Karmela prenosi Katarini informacije o Teodorinoj nevjeri. Katarina se sve više nalazi u emotivnom vrtlogu između Tome i Jakova.
Ranko sve bliže istini
Ranko Badurina sve je uvjereniji da je Toma Domazet ubojica njegova sina. Uspoređuje ga sa skicom osumnjičenika i sve je sigurniji da je na pravom tragu, što dodatno pojačava napetost.
Ante protiv Vice i sumnje koje rastu
Vice traži miraz od Ante Vukasa, no Ante ga odlučno odbija. Njegova sumnja prema Vici sve više raste, zbog čega traži od Nikole da istraži njegovu prošlost i kontaktira njegovu obitelj u Čileu.
Pad koji je šokirao sve
Tjedan kulminira šokantnim događajem, u žaru svađe Teodora gurne Katarinu u ponor.
Katarinu pronalaze i spašavaju Toma i Stipan, no ovaj trenutak mogao bi označiti prekretnicu u njezinoj priči i odnosima s ostalim likovima.
