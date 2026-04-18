Tjedan pun obrata u 'Divljim pčelama': Novi lik donosi tračak nade, a ljubomora prerasta u nasilje

Od dolaska misterioznog trgovca i zabranjenih ljubavi do šokantnog napada, tjedan u Divljim pčelama' donio je niz događaja koji će promijeniti odnose među likovima

U 'Divljim pčelama' iza nas je tjedan koji je donio sve, nove likove, slomljena srca, opasne tajne i jedan događaj koji bi mogao promijeniti tijek cijele priče. Vrilo više nije isto mjesto, a odnosi među likovima sve su napetiji i neizvjesniji.

Novi igrač u Vrilu i osmijeh koji vraća nadu

U Vrilo dolazi Đordano, trgovac koji se pojavljuje kod babe Ljube i vrlo brzo pokazuje interes za Zoru Runje. Njegov način osvajanja nije ostao nezamijećen, serenada pred vratima uz Krstu i pokušaji da pridobije i babu Ljubu na svoju stranu otkrivaju da ne odustaje lako. Zora, koja se nosi s teškim emocijama i depresijom, uz njega prvi put nakon dugo vremena pokazuje tračak osmijeha.

Rajkina borba i ispovijed koja otkriva dubinu boli

Rajka je slomljena saznanjima vezanim uz Milana. Pokušava ga pridobiti na svoju stranu kako bi saznala što više i eventualno ga udaljila od Ante Vukasa. U emotivnom trenutku odlazi kod don Jere na ispovijed, gdje bez spominjanja imena iznosi svoju bol i teret koji nosi kao majka. Taj prizor otkriva koliko je duboko pogođena i koliko je spremna učiniti za svog sina.

Čavka u klopci: istina koju ne smije izgovoriti

Strasti i napetosti kulminiraju kada Čavka zatekne Vicu i Manuelu u kompromitirajućoj situaciji i shvati da su prevaranti. Manuela nakon toga odlazi iz priče, no situacija se dodatno komplicira. Vice drži Čavku u šaci jer tvrdi da ima dokaz da je upravo on izbo Ivicu Vukasa. Zbog toga Čavka šuti i ne može razotkriti istinu, iako zna s kim ima posla.

Slomljeni Marko i odlazak koji ostavlja trag

Manuela, koja se trebala udati za Marka Vukasa, napušta Vrilo i za sobom ostavlja pismo. Marko ostaje slomljen, suočen s izdajom i prazninom koju nije očekivao.

Zabranjena ljubav koja traži izlaz

Tereza i Milan sve su odlučniji u svojoj namjeri da pobjegnu. Njihova ljubav postaje sve jača, ali i sve opasnija, jer svjesni su da im okolina neće dopustiti zajedničku budućnost.

Rat između Jakova i Teodore

Jakov pokreće razvod i šalje slučaj na sud, no Teodora odbija potpisati. Shrvana i ogorčena, pokušava pronaći način da zaradi novac za odvjetnika kako bi zadržala brak. Istovremeno, Ivica ne podržava sina zbog preljuba, a Karmela prenosi Katarini informacije o Teodorinoj nevjeri. Katarina se sve više nalazi u emotivnom vrtlogu između Tome i Jakova.

Ranko sve bliže istini

Ranko Badurina sve je uvjereniji da je Toma Domazet ubojica njegova sina. Uspoređuje ga sa skicom osumnjičenika i sve je sigurniji da je na pravom tragu, što dodatno pojačava napetost.

Ante protiv Vice i sumnje koje rastu

Vice traži miraz od Ante Vukasa, no Ante ga odlučno odbija. Njegova sumnja prema Vici sve više raste, zbog čega traži od Nikole da istraži njegovu prošlost i kontaktira njegovu obitelj u Čileu.

Pad koji je šokirao sve

Tjedan kulminira šokantnim događajem, u žaru svađe Teodora gurne Katarinu u ponor. Katarinu pronalaze i spašavaju Toma i Stipan, no ovaj trenutak mogao bi označiti prekretnicu u njezinoj priči i odnosima s ostalim likovima.

