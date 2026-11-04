Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tjeralice osvanule diljem Vrila: Kate na slobodi, Vukasi u panici

Nakon dugo planiranog bijega, četiri zatvorenice našle su se na slobodi, a vijest o tome brzo je stigla i do Vrila gdje su osvanule tjeralice

RTL.hr
04.11.2026 20:30

Tjeralice na svakom koraku

Milicija je na nogama, a Anđelko i Jerko dobili su zadatak oblijepiti Vrilo obavijestima o nestanku. Traga se za bjegunkama iz zatvora, a na plakatima su lica Katarine, Franke, Kristine i Eve.

"Imam službenu obavijest, raspisane su tjeralice za četiri zatvorenice što su pobjegle iz zatvora sinoć. A među njima je i Katarina Runje", obznanjeno je mještanima.

Dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, u lokalnoj kavani vlada potpuno drugačija atmosfera. Brico i Veljko nisu mogli sakriti oduševljenje kada su čuli da se Kate spasila.

"Aj neka je bogati", komentirali su s osmijehom. Njihovo veselje dijeli i dobar dio mjesta koji potajno navija za odbjegle žene, nadajući se da će uspjeti izmaći pravdi.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Panika među Vukasima

S druge strane, obitelj Vukas vijest je dočekala u strahu. Katarinu vide kao potencijalnu opasnost, a najviše strahuje Mirjana koja ne skriva svoju zabrinutost.

"Samo kad pomislim da je ona na slobodi", izjavila je u panici. Uvjerena je da im prijeti opasnost te je zaključila kako bi bilo najbolje da se ne izlazi van: "Najbolje bi bilo da danas ostajemo kod kuće."

Jakov i Cvita izvan sebe

Jerko je vijest javio i Jakovu Vukasu, koji je ostao potpuno izvan sebe od brige. "Ovo stvarno nisam očekivao. Bojim se za nju jako", priznao je Jakov, ističući da je spreman pomoći ako mu se Katarina javi.

Brico, Divlje pčele
Brico, Divlje pčele FOTO: RTL

Ništa manje zabrinuta nije ni Cvita, koja s nestrpljenjem čeka bilo kakve novosti o svojoj sestri. Zasad se u mjestu još uvijek ne zna da je jedna zatvorenica ubijena tijekom bijega, što dodatno pojačava neizvjesnost među svima koji iščekuju rasplet situacije.

Dok se policijske patrole pojačavaju, a odbjegle žene vode bitku za preživljavanje, u samom mjestu kuhaju se obiteljske drame.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje franka zovko kristina sertić eva parać
Divlje pčele

Kate nadmudrila konobaricu: Nije ni slutila da pred njom stoji odbjegla zatvorenica

Divlje pčele

Franku ubili stražari, nije doživjela slobodu koju je toliko željela

Moglo bi te zanimati

Krneta postrojio zatvorenice i uveo stroge kazne, jednu pretukao u samici

Vukasi stigli u gostionicu pa izazvali ogovaranja: Domenika predložila odlazak iz Vrila, Ante i Marko burno reagirali

Nikola zatekao Cvitu i Johnnyja u staroj kući, isplivala njegova ljubomorna strana

Krneta napao Aldu zbog bijega zatvorenica, a on mu oštro uzvratio udarac

Marino se zadužio na pokeru kako bi Zori izdao ploču

Zora vratila ključeve Filipu i odlučila uzeti život u svoje ruke

Pročitaj na Net.hr
Lana Jurčević i Luka Nižetić pripremaju iznenađenje povodom jubileja 'Prave ljubavi'
Potpuno gola, slavna pjevačica objavila fotografiju iz kade: Grudi prekrila samo emotikonima
Kontroverzni ruski duo 2002. izbacio je globalni hit, a sada se vraća: Više uopće ne liče na sebe
Moreno Bogdan: 'Želim da hrvatski film postane temperamentni tango, a manje atmosferični valcer'
Dirljiv prizor s Mirogoja: Grob Mate Miše Kovača i njegovog sina Edija zasut je cvijećem
Rihanna objavila vruće fotografije u donjem rublju i predstavila novu blagdansku kolekciju
Od lica s naslovnice do ispijenog muškarca: Ovako danas izgleda Matthew McConaughey
Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač: Počiva kraj sina Edija
Preminuo poznati britanski frizer za slavne: Voljele su ga princeza Diana i Madonna
Vozač Formule 1 Charles Leclerc postao otac, poznat je i spol djeteta