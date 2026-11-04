Tjeralice osvanule diljem Vrila: Kate na slobodi, Vukasi u panici

Milicija je na nogama, a Anđelko i Jerko dobili su zadatak oblijepiti Vrilo obavijestima o nestanku. Traga se za bjegunkama iz zatvora, a na plakatima su lica Katarine, Franke, Kristine i Eve.

"Imam službenu obavijest, raspisane su tjeralice za četiri zatvorenice što su pobjegle iz zatvora sinoć. A među njima je i Katarina Runje", obznanjeno je mještanima.

Dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, u lokalnoj kavani vlada potpuno drugačija atmosfera. Brico i Veljko nisu mogli sakriti oduševljenje kada su čuli da se Kate spasila.

"Aj neka je bogati", komentirali su s osmijehom. Njihovo veselje dijeli i dobar dio mjesta koji potajno navija za odbjegle žene, nadajući se da će uspjeti izmaći pravdi.