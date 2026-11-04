Tjeralice osvanule diljem Vrila: Kate na slobodi, Vukasi u panici

Tjeralice na svakom koraku
Milicija je na nogama, a Anđelko i Jerko dobili su zadatak oblijepiti Vrilo obavijestima o nestanku. Traga se za bjegunkama iz zatvora, a na plakatima su lica Katarine, Franke, Kristine i Eve.
"Imam službenu obavijest, raspisane su tjeralice za četiri zatvorenice što su pobjegle iz zatvora sinoć. A među njima je i Katarina Runje", obznanjeno je mještanima.
Dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, u lokalnoj kavani vlada potpuno drugačija atmosfera. Brico i Veljko nisu mogli sakriti oduševljenje kada su čuli da se Kate spasila.
"Aj neka je bogati", komentirali su s osmijehom. Njihovo veselje dijeli i dobar dio mjesta koji potajno navija za odbjegle žene, nadajući se da će uspjeti izmaći pravdi.
Panika među Vukasima
S druge strane, obitelj Vukas vijest je dočekala u strahu. Katarinu vide kao potencijalnu opasnost, a najviše strahuje Mirjana koja ne skriva svoju zabrinutost.
"Samo kad pomislim da je ona na slobodi", izjavila je u panici. Uvjerena je da im prijeti opasnost te je zaključila kako bi bilo najbolje da se ne izlazi van: "Najbolje bi bilo da danas ostajemo kod kuće."
Jakov i Cvita izvan sebe
Jerko je vijest javio i Jakovu Vukasu, koji je ostao potpuno izvan sebe od brige. "Ovo stvarno nisam očekivao. Bojim se za nju jako", priznao je Jakov, ističući da je spreman pomoći ako mu se Katarina javi.
Ništa manje zabrinuta nije ni Cvita, koja s nestrpljenjem čeka bilo kakve novosti o svojoj sestri. Zasad se u mjestu još uvijek ne zna da je jedna zatvorenica ubijena tijekom bijega, što dodatno pojačava neizvjesnost među svima koji iščekuju rasplet situacije.
Dok se policijske patrole pojačavaju, a odbjegle žene vode bitku za preživljavanje, u samom mjestu kuhaju se obiteljske drame.
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