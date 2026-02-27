Tko je Dušan, novi lik 'Divljih pčela'? Pojavio se na vjenčanju Kate i Tome

Divlje pčeleTko je Dušan, novi lik 'Divljih pčela'? Pojavio se na vjenčanju Kate i TomeDušan je u seriji 'Divlje pčele' povezan s Rankom Badurinomicon-user RTL.hricon-clock 27.02.2026 09:00 icon-checkOGLASOGLASOGLASicon-closedivlje pčele dušan divlje pčele icon-checkMoglo bi te zanimatiNevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?Ranko iz 'Divljih pčela' otkrio kako savladava tekst i tko mu najviše pomaže: 'Divni Šale i ja'Glumica 'Divljih pčela' Lidija Kordić u gradskom izdanju: 'Nedostaje mi Sarajevo'ANKETA Luce i Krsto u 'Divljim pčelama' opet zajedno? Gledatelji odlučuju!Nikola želi otići zauvijek! Bijeg iz Vrila čini se kao jedini izlazToma suočio Ranka s prošlošću, ali prava istina o Frani Badurini još je mračnija