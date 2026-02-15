Tko je kome okrenuo leđa? Tjedan velikih odluka u 'Divljim pčelama' je iza nas

Ako ste mislili da je Vrilo već vidjelo sve, ovaj tjedan dokazao je suprotno. Napad, podmetnuti dokaz, uhićenje, obiteljski raskoli, postporođajna depresija i romansa koja raste usred kaosa - epizode su donijele niz potresa koji su potpuno promijenili odnose među likovima. Evo što se sve dogodilo

Tjedan u serjii 'Divlje pčele' je započeo šokantnom scenom, Marko napada Zoru, prelazeći granicu koja se ne oprašta. Zora se brani, ali trauma ostaje, a Markovo ponašanje dodatno uzburkava pitanje koje već neko vrijeme visi u zraku. Jesu li sestre Runje doista toliko opasne? U Markovoj glavi počinje se stvarati mračna teorija, ako su sposobne za agresiju, jesu li mogle ubiti i njegova brata Petra? Sumnja se polako širi, a emocije zamjenjuju razum.

icon-expand Zora i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Sajam, gatara i krvave ruke

Dolazak sajma u Vrilo trebao je donijeti predah, ali je zapravo zapalio novu iskru kaosa. Pojavljuju se Mirza, svirač, i tajanstvena gatara Sadija. Sadija vrlo brzo pokazuje da ne prodaje samo proricanje, prodaje strah. Katarini Runje "vidi krv na rukama", a Mirjani Vukas govori upravo ono što ova želi čuti. No iza kulisa, plan je puno mračniji. Sadija i Mirza orkestriraju prijevaru, rubac koji će "dokazati" krivnju zapravo natapaju krvlju koju uzimaju od Mirze. Taj isti rubac potom "misteriozno" biva pronađen na polju Katarine Runje, uz tvrdnju da pripada Petru. Mirjana je uvjerena . za nju je to konačni dokaz. Vrilo je podijeljeno.

icon-expand Sadija i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina u pritvoru, Cvita rastrgana

Katarina završava iza rešetaka pod sumnjom za ubojstvo Petra. Jedni vjeruju da je pravda napokon krenula svojim putem. Drugi šapuću da nešto ne štima. Najveću cijenu plaća Cvita. Rastrgana između obitelji Vukas i vlastite sestre, nalazi se pred nemogućim izborom. Odanost krvi ili brak? Istina ili obiteljski mir? Nikola sve glasnije Katarinu naziva ubojicom, a jaz među supružnicima raste iz epizode u epizodu.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Ankina tiha bitka i postporođajna depresija

Dok selo bruji o ubojstvu, u kući Šušnjara odvija se tiha tragedija. Anka nakon poroda četvrtog djeteta tone u postporođajnu depresiju. Crne misli, osjećaj gušenja, strah da bi mogla nauditi sebi ili djeci, sve postaje preteško. U najtežem trenutku pomoć pronalazi ondje gdje je najmanje očekivala, kod Karmele Poljak, žene koju je nekad osuđivala. Upravo joj Karmela pomaže da pobjegne, ne iz sebičnosti, nego kako bi zaštitila sebe i djecu. Zdravko ostaje slomljen. Uz njega su Luce Matić i baba Ljuba, pokušavajući održati obitelj na okupu dok se selo pita što se zapravo događa.

icon-expand Karmela, Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Antina ponuda Ivici, mir ili nova prijevara?

Pod pritiskom, Ante Vukas nudi Ivici dio zemlje kao znak primirja. No poznavajući Antu, malo tko vjeruje da je riječ o čistoj ponudi. Mnogi već nagađaju da se iza "velikodušnosti" krije nova manipulacija. Hoće li Ivica nasjesti ili je konačno naučio lekciju?

icon-expand Rajka i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina i Toma

Dok se oko njih sve raspada, između Katarine Runje i Tome Domazeta gradi se nešto snažno i tiho. Njihovo prijateljstvo prerasta u romansu. Toma joj pomaže oko polja, oko tužbi, stoji uz nju dok selo sudi. Kada je ranjen, ona je uz njega. Kada je ona u pritvoru, on ne odustaje. U svijetu punom laži, njihova povezanost djeluje iskreno. I upravo zato je još opasnija.

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Vrilo je sada potpuno podijeljeno. Jedni traže pravdu, drugi istinu, treći spas. Jedno je sigurno, ovaj tjedan promijenio je sve. A tek je početak. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

