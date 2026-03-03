Tko je kome stvarno neprijatelj? Razotkrivamo odnos Tome i Dušana iz 'Divljih pčela'

Dušan je u Vrilo došao kao Rankov blizak prijatelj i čovjek koji desetljećima traži istinu o smrti Frane Badurine

Na dan kada se trebao oženiti Katarinom, Tomu nije sustigla samo nervoza pred oltarom, nego prošlost od koje godinama pokušava pobjeći. U 'Divlje pčele' je stigao Dušan, čovjek koji s Tomom dijeli ratnu priču, ali ne i istu stranu te priče. Njihov odnos nije priča o starim suborcima koji su dijelili rov, nego o ljudima koje je isti rat obilježio na potpuno suprotnim pozicijama. Dušan je u Vrilo došao kao Rankov blizak prijatelj i čovjek koji desetljećima traži istinu o smrti Frane Badurine. Njegov povratak nije tek sentimentalno prisjećanje na prošlost, nego nastavak potrage koja nikada nije završila. Upravo tu počinje napetost koja se nadvija nad Tomom.

Toma i Dušan, Divlje pčele

Što se doista dogodilo s Franom Badurinom?

Gledatelji znaju da je Toma bio prisutan kada je Frane zarobljen i ispitivan. Sudjelovao je u ispitivanju, ali nije bio taj koji je povukao okidač. Presudan metak ispalio je njegov suradnik, i to unatoč Tominu protivljenju. U jednom od sjećanja jasno se vidi da je pokušao spriječiti smaknuće, no nije uspio. Ipak, činjenica da nije osobno ubio Franu ne briše njegovu ulogu u sustavu koji je doveo do Franeove smrti. Upravo ta moralna odgovornost godinama ga progoni i objašnjava zašto reagira panično kada ugleda Dušana. Jer Dušan poznaje dio ratne priče, ali ne i cijelu istinu. S druge strane, Dušan Tomu ne vidi kao svjedoka nego kao krivca. U njegovoj verziji događaja Toma nije čovjek koji je pokušao spriječiti tragediju, nego dio mehanizma koji je Franu odveo u smrt. Njegova percepcija oblikovana je gubitkom, a takva percepcija rijetko ostavlja prostor nijansama.

Dušan, Toma, Divlje pčele

Što bi se dogodilo da Dušan progovori?

Situaciju dodatno komplicira činjenica da Dušan i Ranko sada otvoreno razgovaraju o prošlosti. Dušan ne skriva da želi pronaći odgovorne i da neće odustati dok je živ. Ranko je jednako odlučan, više je puta naglasio da želi osobno pogledati u oči čovjeka koji mu je ubio sina. Ako bi Dušan povezao Tomu s ratnim događajima i pred Rankom iznio svoju verziju istine, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Ranko nikada nije znao sve okolnosti ni detalje smaknuća, a u takvom emocionalnom raspletu teško je očekivati hladnu analizu. Jedna rečenica, jedno ime, moglo bi biti dovoljno da Tomu obilježi kao ubojicu u očima čovjeka koji traži pravdu. To za Tomu ne bi značilo samo gubitak Rankova povjerenja i prijateljstva, nego i stvarnu opasnost. Ranko je jasno rekao da ubojica mora odgovarati. U takvom raspletu više ne bi bilo mjesta objašnjenjima ni nijansama.

Dušan, Divlje pčele

Zašto je Toma puknuo baš na dan vjenčanja?

Dušanov dolazak poklopio se s najvažnijim danom u Tominu životu. Trebao je započeti novi život s Katarinom, zatvoriti poglavlje prošlosti i konačno pronaći mir. Umjesto toga, suočio se s mogućnošću da će istina, makar nepotpuna, izaći na vidjelo upravo u trenutku kada je imao najviše za izgubiti. Njegov slom i bijeg nisu bili bijeg od Katarine, nego od prošlosti koja prijeti da mu uništi sadašnjost. Rat za njega nije završio. On se nastavlja svaki put kada se pojavi netko tko zna previše. Odnos Tome i Dušana zato nije jednostavna priča o prijateljstvu ni o klasičnom neprijateljstvu. To je odnos dvaju ljudi koje je ista tragedija zauvijek povezala, ali s potpuno suprotnih strana. Jedan traži istinu i pravdu. Drugi pokušava preživjeti s teretom onoga što je bio dio, čak i ako nije bio egzekutor. A između njih stoji Frane i pitanje koje još uvijek čeka potpuni odgovor.

Toma, Divlje pčele