Divlje pčele

Tko je Milanov otac? Teška tajna iz prošlosti konačno izlazi na vidjelo

Gledatelji 'Divljih pčela' sve više povezuju tragove, istina o Rajki i Milanu jedna je od najmračnijih priča sela

RTL.hr
14.04.2026 13:00

U 'Divljim pčelama' sve se glasnije postavlja pitanje koje bi moglo promijeniti sve odnose - tko je zapravo Milanov otac?

Dok se radnja sve više zapliće, slažu se dijelovi slagalice i dolaze do bolne, ali sve jasnije slike. Jer priča o Milanovom porijeklu nije obična obiteljska tajna, riječ je o jednoj od najtežih sudbina u cijeloj seriji.

Istina koja boli više nego išta

Sve upućuje na to da Milan nije plod ljubavi, već tragedije koja je obilježila Rajkin život. Ono što je godinama skrivala, sada polako izlazi na površinu, a odgovor na pitanje o očinstvu nije jednostavan, niti lak.

Upravo zato identitet Milanova oca ostaje obavijen tamom, ali jedno je jasno, ta priča nosi duboku traumu i razlog zbog kojeg je Rajka donijela odluke koje su obilježile više života.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Antina uloga mijenja sve

U cijeloj priči ključnu ulogu ima Ante, koji je nakon Milanova rođenja povukao potez koji je odredio njegovu sudbinu.

Dijete je dano Radovanu Čavki, Antinom radniku. Time je istina o njegovom porijeklu godinama ostala skrivena, i od njega samog, ali i od svih oko njega.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Milan saznati tko je zapravo?

Kako se napetost povećava, jedno pitanje ostaje visjeti u zraku, hoće li Milan doznati istinu o svom ocu?

I ako hoće, hoće li ga ona osloboditi ili slomiti?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

