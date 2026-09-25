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Divlje pčele

Tko je naručio Katarinino ubojstvo: 'Ja se kunem, ili Ante ili Mirjana, ili čak i oboje'

Nakon tragične pucnjave ispred suda u kojoj je greškom ubijena Teodora, dok je prava meta očito bila Kate Runje, na vidjelo izlaze mračne obiteljske tajne i teške optužbe. Cvita Vukas otvoreno sumnja da iza pokušaja ubojstva stoji nitko drugi do njezin vlastiti svekar, Ante Vukas

RTL
25.09.2026 13:00

Teške optužbe unutar zidova kuće Vukas

Dok se obitelj pokušava nositi s posljedicama kaosa koji je nastao nakon suđenja na kojem je Kate osuđena na doživotni zatvor, Cvita više ne može šutjeti. U napetom razgovoru sa svojim suprugom Nikolom, ona iznosi šokantnu teoriju koja mijenja sve.

Prema njezinim riječima, činjenica da se Ante Vukas nije pojavio na izricanju presude te da je u bijegu od policije, nije slučajnost. "On je dao naručiti ubojicu za moju sestru i onda je pobjegao. Da ga ne uhvate za sve što je napravio", izjavila je Cvita.

Cvita i Nikola Vukas
Cvita i Nikola Vukas FOTO: RTL

Nikola ju je pokušao smiriti, ističući kako Ante ima dovoljno svojih neprijatelja te da ne bi trebali donositi takve zaključke bez dokaza, no Cvitu to nije spriječilo da nastavi sa svojim optužbama.

Uvjerena je da nalog za takav brutalan čin nije mogao doći od nekoga izvana. "Ja se kunem, ili Ante ili Mirjana, ili čak i oboje", oštro je zaključila.

Tenzije dodatno pojačava činjenica da je Nikola nedavno službeno preuzeo vođenje svih obiteljskih poslova, što je potez koji je Ante povukao u tajnosti prije svog bijega. Cvita se pita zašto je obiteljski posao prepušten baš njemu, a ne Marku, čime se otvaraju nova pitanja o Nikolinoj mogućoj ulozi u cijeloj priči i motivima koji se kriju iza Antinih odluka.

Dok Nikola tvrdi da ne zna gdje se Ante skriva te da im je sada možda i lakše kada on nije tu, Cvita ostaje sumnjičava.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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