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Divlje pčele

Tko je Neven Barešić? U tužiteljstvu se sprema veliki preokret, a Ante Vukas mogao bi se naći u ozbiljnim problemima

Zapleti u 'Divljim pčelama' postaju sve napetiji, a u Split je stiglo novo lice koje bi moglo ozbiljno uzdrmati dosadašnji poredak. Riječ je o Nevenu Barešiću, mladom tužitelju čiji dolazak najavljuje beskompromisnu borbu protiv moćnika

RTL
17.10.2026 21:00

Smjena u tužiteljstvu

Neven Barešić novi je javni okružni tužitelj za Split, a na to mjesto dolazi umjesto dosadašnjeg tužitelja Ilakovca. Njegov prethodnik punih je šest godina radio na kompleksnom slučaju korupcije, a da pritom nitko od utjecajnih ljudi nije završio na optuženičkoj klupi. Razlog za to je, kako sam Ilakovac priznaje, činjenica da se moćni ljudi uvijek međusobno štite.

Zanimljivo je da je stari tužitelj smijenjen baš u trenutku kada je bio na korak do razrješenja tog klupka korupcije i laži. Mladi i vješti Neven svjestan je u što se upušta, ali ne planira odustati u strahu za svoju karijeru. Naprotiv, on traži Ilakovčevu pomoć kako bi zajedno dovršili ono što je njegov prethodnik započeo.

Meta je Ante Vukas

Dvojica tužitelja brzo dolaze do dogovora o tome odakle će točno početi svoju ofenzivu. Ilakovac bez imalo oklijevanja usmjerava Nevena na glavu cijele operacije, a to je Ante Vukas.

Ante već ionako ima sasvim dovoljno problema sa sumnjama i lojalnosti unutar vlastite obitelji, a dolazak mladog tužitelja koji se ne boji rizika sigurno mu neće olakšati situaciju. Neven je odlučan u namjeri da napokon stane na kraj nedodirljivima i pokaže da nitko nije iznad zakona.

Neven i Ilakovac, Divlje pčele
Neven i Ilakovac, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivana iskra s Terezom

No, kako to obično biva u zapetljanim pričama, strogi poslovni planovi brzo se sudare s nepredvidivim privatnim životom. Neven je nedavno imao jedan naizgled usputan susret koji bi mogao promijeniti cijeli tijek istrage. Upoznao je Terezu, djevojku s kojom je razmijenio tek nekoliko ležernih riječi u kutu prostorije, ali to je bilo dovoljno da oboje dobro zapamte taj trenutak.

Ono što ambiciozni tužitelj u tom trenu uopće ne sluti jest da je ta simpatična djevojka zapravo kći Ante Vukasa, čovjeka kojeg on po svaku cijenu želi strpati iza rešetaka. Očekuje se da će upravo ovaj detalj stvoriti golemu napetost i emotivni kaos u nadolazećim tjednima.

Tereza i Neven, Divlje pčele
Tereza i Neven, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li mu poznanstvo s Terezom postati opasna slaba točka ili pak ključ za rješavanje cijelog slučaja, ostaje nam tek vidjeti u idućim epizodama.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Paško Vukasović za RTL.hr o ulozi u 'Divljim pčelama' i atmosferi na setu

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