Tko je nova glumica u 'Divljim pčelama'? Sestra Bjanka pomrsila planove zatvorskom liječniku

U mračnim hodnicima zatvorske bolnice nastala je prava drama kada je liječnik pokušao prisilno prekinuti trudnoću zatvorenici Katarini Runje. Pod krinkom rutinskog uklanjanja malog mioma na stijenci maternice, naručio je brzi zahvat pod potpunom narkozom.

Katarina je na vrijeme shvatila prave namjere i očajnički zatražila pomoć prisutnog osoblja. Tada na scenu stupa sestra Bjanka, koju glumi Katarina Vukovčan. Uznemirena Katarina u suzama ju je uvjeravala da doktor laže i molila da nekome kaže istinu o njezinom nerođenom djetetu.

Njezina pravovremena reakcija pokazala se ključnom. Bjanka na kraju odluči pomoći Katarini i spriječi prisilni pobačaj, čime se direktno suprotstavila sumnjivom bolničkom sustavu.