Tko je nova glumica u 'Divljim pčelama'? Sestra Bjanka pomrsila planove zatvorskom liječniku

Spašavanje u zadnji čas
U mračnim hodnicima zatvorske bolnice nastala je prava drama kada je liječnik pokušao prisilno prekinuti trudnoću zatvorenici Katarini Runje. Pod krinkom rutinskog uklanjanja malog mioma na stijenci maternice, naručio je brzi zahvat pod potpunom narkozom.
Katarina je na vrijeme shvatila prave namjere i očajnički zatražila pomoć prisutnog osoblja. Tada na scenu stupa sestra Bjanka, koju glumi Katarina Vukovčan. Uznemirena Katarina u suzama ju je uvjeravala da doktor laže i molila da nekome kaže istinu o njezinom nerođenom djetetu.
Njezina pravovremena reakcija pokazala se ključnom. Bjanka na kraju odluči pomoći Katarini i spriječi prisilni pobačaj, čime se direktno suprotstavila sumnjivom bolničkom sustavu.
Potencijalni problemi za liječnika i Krnetu
Sada se postavlja važno pitanje hoće li hrabra medicinska sestra podnijeti tužbu i raditi probleme doktoru i njegovim suradnicima. Oni su već u tajnim razgovorima priznali kako strahuju od njezinih postupaka jer jasno vide da se moralno lomi i muči oko cijelog slučaja.
Sustav se boji razotkrivanja jer su svjesni da ne mogu nasilu prekinuti trudnoću ako informacija procuri izvan bolničkih zidova. Liječnik strahuje da bi im sestra Bjanka mogla pomrsiti planove, a njezino potencijalno svjedočanstvo moglo bi im uništiti karijere i dovesti do ozbiljnih sankcija.
Rasplet ove napete situacije tek slijedi u nadolazećim nastavcima serije.
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