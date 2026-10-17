Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tko je nova glumica u 'Divljim pčelama'? Sestra Bjanka pomrsila planove zatvorskom liječniku

Glumica Katarina Vukovčan preuzela je novu ulogu u popularnoj seriji, utjelovivši medicinsku sestru Bjanku. Njezin lik našao se u samom središtu dramatičnih događaja unutar zatvorske bolnice

RTL
17.10.2026 10:00

Spašavanje u zadnji čas

U mračnim hodnicima zatvorske bolnice nastala je prava drama kada je liječnik pokušao prisilno prekinuti trudnoću zatvorenici Katarini Runje. Pod krinkom rutinskog uklanjanja malog mioma na stijenci maternice, naručio je brzi zahvat pod potpunom narkozom.

Katarina je na vrijeme shvatila prave namjere i očajnički zatražila pomoć prisutnog osoblja. Tada na scenu stupa sestra Bjanka, koju glumi Katarina Vukovčan. Uznemirena Katarina u suzama ju je uvjeravala da doktor laže i molila da nekome kaže istinu o njezinom nerođenom djetetu.

Njezina pravovremena reakcija pokazala se ključnom. Bjanka na kraju odluči pomoći Katarini i spriječi prisilni pobačaj, čime se direktno suprotstavila sumnjivom bolničkom sustavu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Potencijalni problemi za liječnika i Krnetu

Sada se postavlja važno pitanje hoće li hrabra medicinska sestra podnijeti tužbu i raditi probleme doktoru i njegovim suradnicima. Oni su već u tajnim razgovorima priznali kako strahuju od njezinih postupaka jer jasno vide da se moralno lomi i muči oko cijelog slučaja.

Sustav se boji razotkrivanja jer su svjesni da ne mogu nasilu prekinuti trudnoću ako informacija procuri izvan bolničkih zidova. Liječnik strahuje da bi im sestra Bjanka mogla pomrsiti planove, a njezino potencijalno svjedočanstvo moglo bi im uništiti karijere i dovesti do ozbiljnih sankcija.

Rasplet ove napete situacije tek slijedi u nadolazećim nastavcima serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele bjanka katarina vukovčan
Divlje pčele

'Doktor laže, ja sam noseća!' Kata u suzama medicinskoj sestri razotkrila zastrašujući plan

Moglo bi te zanimati

Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

ANKETA Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? Ova trudnoća mogla bi biti dvosjekli mač

Domenika ima recept za Terezino slomljeno srce! Hoće li ples i izlazak pomoći da zaboravi Milana?

'U poslu praštam greške, ali u familiji nikad!' Stojan budućem zetu uputio ozbiljno upozorenje

Katarina ne zna da je trudna, a iza njezinih leđa već se odlučuje o sudbini djeteta

Marko i Mirjana znaju tajni plan Ante Vukasa, no nisu računali na Nikolu! Hoće li im sve propasti?

Pročitaj na Net.hr
U dva tjedna izgubio je 30 kilograma: Slavni glumac otkrio stravične detalje borbe za život
Marko Braić o ljubavi, braku i očinstvu: 'Dugo sam priželjkivao dijete'
Kakvi frajeri na Korzu! Za zgodnim Riječanima mnogi su se okretali, a evo tko je ukrao poglede
Bila je stjuardesa, a onda je osvojila srce F1 legende: Tko je supruga Kimija Raikkonena?
Hoće li slavni pjevač ikad više izaći na binu? 'Svaki održani koncert ti je kao potres mozga'
Kakve ljepotice! Pogledajte Riječanke u šetnji Korzom, ne možeš pogled skinuti s njih
Ella Dvornik iznenadila pratitelje na društvenim mrežama: Vratila se staroj ljubavi
Bili su zlatni par 2000-ih, a onda je uslijedio skandal: Britney je godinama krila bolnu tajnu
Pogledajte tko je sve bio na Novim horizontima u Splitu: Poznata lica otvorila su dušu
Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud!'