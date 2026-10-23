Tko je tajanstveni Jovan? Krstin sin stigao u Vrilo, ali pravi razlog dolaska skriva od svih

U RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' postavlja se pitanje tko je točno Krstin sin Jovan i zašto je stigao u Vrilo?. Njegov misteriozni dolazak i tajnovito ponašanje izazivaju brojna pitanja među mještanima

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Skriveni motivi dolaska

Jovan je neočekivano došao u Vrilo kod svog oca Krste, no nikome ne želi otkriti pravi razlog svog posjeta. Izbjegava jasne odgovore i djeluje kao da od nečega ili nekoga bježi, što stvara dozu nelagode. Ono što posebno upada u oči jest njegovo inzistiranje da njegova majka nikako ne smije saznati gdje se nalazi. Gledatelji se pitaju je li napravio nešto loše i pokušava li se sakriti od posljedica svojih djela. Njegov strah da se ne oda samo pojačava sumnje.

Očeva upozorenja i odnos s Cvitom

Krsto je svjestan da njegov sin skriva tajne i pokušava kontrolirati situaciju kako bi spriječio dodatne probleme. Posebno mu napominje da se drži podalje od Cvite, na koju je Jovan bacio oko prilikom upoznavanja s Luce.

icon-expand icon-close icon-close Jovan i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Utjecaj na mještane Vrila