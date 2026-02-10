Tko je tko? Ova fotka zbunila je gledatelje serije 'Divlje pčele'

Gledatelji 'Divljih pčela' navikli su Mirjanu i Cvitu gledati u ozbiljnim, napetim scenama, ali iza kamera vlada potpuno drukčija atmosfera

Najnovija objava s Instagrama pokazala je upravo to - Mirjana i Cvita su zamijenile uloge, barem na trenutak, i oduševile sve koji prate seriju 'Divlje pčele'. Na fotografiji koju je podijelila Sanja Vejnović, glumica koja u seriji tumači Mirjanu, pozirala je odjevena i stilizirana kao Cvita. S druge strane, Lidija Penić-Grgaš, naša Cvita, preuzela je Mirjanin strogi, elegantni look. Rezultat? Savršena zamjena koja je odmah zbunila, ali i oduševila obožavatelje.

Iza ozbiljnih likova krije se sjajna zabava

Iako su Mirjana i Cvita u seriji često suprotstavljene, hladne ili emotivno iscrpljene, ova fotka dokazuje koliko se glumice sjajno zabavljaju iza kulisa. Zamjena uloga bila je očito spontana igra na setu, a publika je odmah prepoznala koliko su obje pogodile stil one druge.

icon-expand Sanja Vejnović (Mirjana) i Lidija Penić-Grgaš (Cvita) FOTO: Instagram

U komentarima su se redali emotikoni, smijeh i komplimenti, a javile su se i kolegice sa seta. Ana Marija Veselčić reagirala je uz emotikone smijeha, dok je sama Lidija Penić-Grgaš kratko i slatko poručila - "Legenda".

Publika oduševljena, reakcije ne prestaju

Obožavatelji serije brzo su se uključili u raspravu, jedni su pisali kako im je "Cvita dama", drugi su hvalili Mirjaninu transformaciju, a treći priznali da su na prvu morali dvaput pogledati fotografiju da shvate tko je tko. Ova mala zamjena uloga još jednom je pokazala zašto 'Divlje pčele' osim snažne radnje imaju i posebnu čar, glumačku ekipu koja diše kao jedno i ne propušta priliku za dobru šalu. A sudeći po reakcijama publike, ovakvih backstage trenutaka nikad dosta.

