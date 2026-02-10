Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tko je tko? Ova fotka zbunila je gledatelje serije 'Divlje pčele'

Gledatelji 'Divljih pčela' navikli su Mirjanu i Cvitu gledati u ozbiljnim, napetim scenama, ali iza kamera vlada potpuno drukčija atmosfera

RTL.hr
10.02.2026 09:39

Najnovija objava s Instagrama pokazala je upravo to - Mirjana i Cvita su zamijenile uloge, barem na trenutak, i oduševile sve koji prate seriju 'Divlje pčele'.

Na fotografiji koju je podijelila Sanja Vejnović, glumica koja u seriji tumači Mirjanu, pozirala je odjevena i stilizirana kao Cvita. S druge strane, Lidija Penić-Grgaš, naša Cvita, preuzela je Mirjanin strogi, elegantni look. Rezultat? Savršena zamjena koja je odmah zbunila, ali i oduševila obožavatelje.

Iza ozbiljnih likova krije se sjajna zabava

Iako su Mirjana i Cvita u seriji često suprotstavljene, hladne ili emotivno iscrpljene, ova fotka dokazuje koliko se glumice sjajno zabavljaju iza kulisa. Zamjena uloga bila je očito spontana igra na setu, a publika je odmah prepoznala koliko su obje pogodile stil one druge.

Sanja Vejnović (Mirjana) i Lidija Penić-Grgaš (Cvita)
Sanja Vejnović (Mirjana) i Lidija Penić-Grgaš (Cvita) FOTO: Instagram

U komentarima su se redali emotikoni, smijeh i komplimenti, a javile su se i kolegice sa seta. Ana Marija Veselčić reagirala je uz emotikone smijeha, dok je sama Lidija Penić-Grgaš kratko i slatko poručila - "Legenda".

Publika oduševljena, reakcije ne prestaju

Obožavatelji serije brzo su se uključili u raspravu, jedni su pisali kako im je "Cvita dama", drugi su hvalili Mirjaninu transformaciju, a treći priznali da su na prvu morali dvaput pogledati fotografiju da shvate tko je tko.

Ova mala zamjena uloga još jednom je pokazala zašto 'Divlje pčele' osim snažne radnje imaju i posebnu čar, glumačku ekipu koja diše kao jedno i ne propušta priliku za dobru šalu. A sudeći po reakcijama publike, ovakvih backstage trenutaka nikad dosta.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sanjom Vejnović

lidija penić-grgaš sanja vejnović cvita divlje pčele mirjana divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Uhvatite posljednju priliku za obilazak seta i druženje s glumcima 'Divljih pčela'! Evo kako se prijaviti

Ovo su muškarci 'Divljih pčela'! Dok likovi ratuju, glumci se drže kao braća

Vraća se sumnja na Katarinu! Petrova smrt ponovno otvara opasna pitanja

Zora u strahu posegnula za nožem, a ono što je zatim učinila moglo bi je skupo stajati

Sadija razotkrila Katu pred Mirjanom i Terezom?

One dolaze iz različitih svjetova, ali obje su ključne za preokret u 'Divljim pčelama'! Glumice Margarita i Jolanda pozirale skupa