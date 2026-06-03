Tko je tužitelju odao ključnu informaciju? Nakon ispitivanja obitelji Vukas raste nepovjerenje

Kamen smutnje bačen je nakon što je postalo jasno da tužitelj raspolaže informacijama koje su trebale ostati strogo unutar obitelji. Riječ je o detaljima vezanim uz Milanov pokušaj samoubojstva, događaju za koji je znao samo odabrani krug ljudi.

"Tužitelj sad zna da se Milan pokušao objesiti. Zna i što je rekao Ivici i Stjepanu kad su ga skinuli s drveta", otkrio je zabrinuti Ante supruzi Mirjani, koja je bez oklijevanja donijela zlokoban zaključak.

"To znači da je netko od njih dvojice rekao tužitelju", oštro je uzvratila. Sumnja da ih je izdao netko od vlastite krvi unijela je novu razinu paranoje u njihov dom.