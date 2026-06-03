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Divlje pčele

Tko je tužitelju odao ključnu informaciju? Nakon ispitivanja obitelji Vukas raste nepovjerenje

Glavna pitanja koja sada muče glave obitelji, Antu i Mirjanu, nisu samo kako će se obraniti od teških optužbi, već i tko iz njihovog najužeg kruga surađuje s tužiteljstvom

RTL.hr
03.06.2026 20:40

Kamen smutnje bačen je nakon što je postalo jasno da tužitelj raspolaže informacijama koje su trebale ostati strogo unutar obitelji. Riječ je o detaljima vezanim uz Milanov pokušaj samoubojstva, događaju za koji je znao samo odabrani krug ljudi.

Sumnja pada na najbliže

"Tužitelj sad zna da se Milan pokušao objesiti. Zna i što je rekao Ivici i Stjepanu kad su ga skinuli s drveta", otkrio je zabrinuti Ante supruzi Mirjani, koja je bez oklijevanja donijela zlokoban zaključak.

"To znači da je netko od njih dvojice rekao tužitelju", oštro je uzvratila. Sumnja da ih je izdao netko od vlastite krvi unijela je novu razinu paranoje u njihov dom.

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pritisak na sinove i mučno svjedočenje

Teret sumnje najviše se osjetio u Antinom odnosu prema sinu Marku. Ne želeći ništa prepustiti slučaju, Ante je odlučio izravno suočiti sina, pokušavajući procijeniti njegovu lojalnost.

"Marko, ako te je doveo pred zid, bolje mi odmah reci, nema potrebe za neka iznenađenja", oprezno, ali odlučno, upitao je Ante. Markov odgovor bio je upravo onakav kakav se očekivao, ali nije nužno otklonio sumnje. "Nije me stisnuo, nisam mu ništa rekao. Sve sam napravio kako smo se dogovorili", odgovorio je Marko, no ton njegova glasa ostavio je prostora za daljnje spekulacije.

Obitelj Vukas, Divlje pčele
Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Vukasovi izvana trude prikazati kao jedinstveni i snažni, unutar zidova njihove kuće odvija se tihi rat. Sjeme razdora je posijano, a pitanje tko je izdajica u vlastitim redovima prijeti razoriti obitelj prije nego što to učini i sama presuda. Istina će, čini se, naći put na vidjelo, no cijena bi mogla biti previsoka.

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