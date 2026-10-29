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Divlje pčele

Tko je ukrao ključ? Katin plan bijega mogao bi se izjaloviti

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
29.10.2026 13:06

Cavka pokusava prikriti svoju ljubav prema Terezi pricama o tajanstvenoj djevojci iz Zeneve.

Jakov sve vise sumnja u Krnetinu povezanost s Vukasima, od Sikirice doznaje da je Krneta i ranije imao problema sa zakonom. Jakov se suocava s Mirjanom i upozorava je da ce razotkriti sve njezine tajne ako Krneta nastavi maltretirati Kate.

Jelica pokusava zastititi Anđelka od roditeljskih napada, ali Susnjara nece tako lako zaboraviti sramotu koju im je priredio.

Nikola i Ante
Nikola i Ante FOTO: RTL

U zatvoru, plan bijega postaje sve realniji, no kad ključ završi u krivim rukama, sve bi moglo propasti... U Zagrebu Marino ocajnicki pokusava zaraditi novac za Zorinu plocu, ne znajuci da ona sve vise pada pod Filipovu kontrolu.

Ante provocira sve u zadruzi. Nikola je bijesan jer ima osjećaj da gubi kontrolu.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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