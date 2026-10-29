Tko je ukrao ključ? Katin plan bijega mogao bi se izjaloviti

Cavka pokusava prikriti svoju ljubav prema Terezi pricama o tajanstvenoj djevojci iz Zeneve.

Jakov sve vise sumnja u Krnetinu povezanost s Vukasima, od Sikirice doznaje da je Krneta i ranije imao problema sa zakonom. Jakov se suocava s Mirjanom i upozorava je da ce razotkriti sve njezine tajne ako Krneta nastavi maltretirati Kate.

Jelica pokusava zastititi Anđelka od roditeljskih napada, ali Susnjara nece tako lako zaboraviti sramotu koju im je priredio.