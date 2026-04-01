Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tko je uopće stari Radonić? Bogat, utjecajan i ključan za prošlost prevaranata Vice i Manuele

Novi detalji iz prošlosti Manuele i Vice otvorili su niz pitanja - tko je čovjek za kojeg su radili i kakvu je ulogu imao u njihovim životima?

RTL.hr
01.04.2026 09:00

Kako se radnja 'Divljih pčela' razvija, gledatelji sve više pažnje posvećuju detaljima koji na prvi pogled djeluju nevažno, ali sada postaju ključni. Razgovor Manuele i Vice otkrio je da su oboje nekada radili za istog čovjeka, tajanstvenog Radonića, i to negdje "na drugom kraju svijeta".

No tko je on zapravo?

Bogat, moćan, i opasan?

Iz njihovih riječi jasno je da je riječ o imućnom čovjeku. Spominju se satovi, i to ne jedan, nego više istih, što sugerira luksuz i život na visokoj nozi.

No ono što dodatno zabrinjava gledatelje jest način na koji je gledao Manuelu. Nije bio samo poslodavac, njegov odnos prema njoj bio je, kako se da naslutiti, neprimjeren.

Je li upravo to bio trenutak kada su Manuela i Vice počeli igrati svoju igru?

Vice i Manuela, Divlje pčele
Vice i Manuela, Divlje pčele FOTO: RTL

"Stari" i "mlađi" Radonić - obitelj ili nešto drugo?

Vice u razgovoru razlikuje "starog" i "mlađeg" Radonića, što je otvorilo novu lavinu teorija.

Radi li se o ocu i sinu? Ako da, gdje je danas taj mlađi Radonić? I što se dogodilo sa starim?

Još jedno pitanje koje se nameće: zašto Manuela i Vice nose isto prezime? Jesu li ga samo preuzeli, koriste li ga kao masku? Ili postoji dublja, obiteljska veza koju još ne znamo?

Manuela i Vice, Divlje pčele
Manuela i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Drugi kraj svijeta kao ključ njihove priče?

Rečenica koja možda najviše intrigira gledatelje je:

"I evo nas sada opet na drugom kraju svijeta gdje se i dalje pretvaramo da smo ono što nismo."

Ona sugerira da njihova priča nije vezana samo uz Vrilo, već da su prošli mnogo više nego što znamo.

Je li taj "drugi kraj svijeta" mjesto gdje su naučili preživljavati, varati i igrati igru koju danas gledamo?

Manuela i Vice, Divlje pčele
Manuela i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Zora pokušava prikriti trbuščić, a Rajka i Badurina na korak su do poljupca: 'Ti si sad moja!'

ANKETA Je li Vice Radonić negativac kojeg ipak volimo gledati?

Ona je bacila oko na Tomu! Dotaknula se Katarine, a njemu šalje jasnu poruku

Hoće li joj Zora sve priznati? Ljuba zna plan i traži istinu

Nije odustao od nje! Hodžić se pojavio u Vrilu i priznao: 'Tražim drugu priliku'

Zvijezda 'Divljih pčela' Vladimir Posavec Tušek podijelio emotivnu objavu: 'Život nam je uzimao danak...'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?