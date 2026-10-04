Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Tko je zapravo naredio napad na Katarinu? Sumnja pada na Krnetu, a njegova reakcija otvara nova pitanja

Zatvorenice štrajkaju glađu, Eva je u samici, a Krneta provodi sve strožije i radikalnije mjere. Sumnja se ovaj put podvukla i kod stražara

RTL
04.10.2026 18:00

Napetosti unutar zatvorskih zidina dosegnule su novu razinu nakon nedavnih incidenata. Tijekom prebacivanja u samicu, zatvorenica Eva Parać izgovorila je riječi koje bi mogle razotkriti puno dublju aferu. Ostaje pitanje hoće li stražar Mađar shvatiti u što se zapravo upleo.

Nakon velike pobune i štrajka glađu, uprava zatvora odlučila je primijeniti najstrože mjere. Smanjeni su obroci, a boravak na dvorištu značajno je skraćen kako bi se zatvorenice naučile pameti. U samici je zbog napada na Katarinu Runje završila Eva Parać.

Dok ju je stražar Mađar vodio prema kaznenoj ćeliji, Eva je stražara Mađara upitala je li tu naredbu izdao Krneta. Ta informacija u potpunosti bi mogla promijeniti sliku o tome tko zapravo vuče konce u zatvorskim sukobima.

Krnetina reakcija i prikrivanje istine

Misleći da radi pravu stvar, Mađar je ovu osjetljivu informaciju prenio samom Krneti. Očekivao je smireno objašnjenje, no njegova reakcija bila je prilično obrambena. Krneta ga je odmah napao pitanjem zašto mu se zatvorenice uopće povjeravaju, pokušavajući diskreditirati izvor informacija.

Lazar Krneta, Divlje pčele
Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Umjesto da raščisti navode, Krneta je brzo podsjetio Mađara na to tko su te žene. Naglasio je da su one kriminalke i ubojice te ga oštro upozorio da to nikada ne smije zaboraviti. Njegov ton bio je jasan znak da se u cijelu priču ne bi smjelo dublje zadirati.

Iako je Mađar odmah ustuknuo, sumnja nije nestala. Iz Krnetinog brzopoteznog zataškavanja može se iščitati strah od otkrivanja puno veće afere unutar sustava.

Ako Eva nastavi govoriti, Krneta bi se mogao naći u velikim problemima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta
Divlje pčele

Marko otvoreno upozorio Nikolu: 'Ako nas uništiš, ti ćeš biti kriv'

Moglo bi te zanimati

Napeto u šumi između Mirjane i Ante! Otkrivena veza između Krnete i obitelji Vukas

Nakon tragične smrti u 'Divljim pčelama', Arija Rizvić oduševila prizorima iz Rima: 'Najljepši posao...'

Marino hladno odbio Fani, a Zori obećao pomoći ostvariti snove! Sprema li se novi ljubavni trokut?

Kaos za stolom Vukasovih! Cvita progovorila, a Mirjana je brutalno poklopila: 'Eto, to je tako kad se žene miješaju u posao'

Nikola želi u zadrugu, ali Vrilo je na oprezu: 'S Vukasima se nikad ne zna, mogao bi biti isti kao svoj ćaća'

'Kako sam mogao zaboraviti pištolj na stolu?' Ranka i dalje kopka smrt Tome Domazeta

Pročitaj na Net.hr
Lijepo vrijeme izmamilo dame na sunce: Pogledajte tko je sve privukao poglede uz šetnicu Mure
Uskočila u bikini i pokazala zašto je muškarci obožavaju: 'Kakva je ovo magija'
Petra Meštrić otišla na svadbu bivšeg muža! Snimka s mladencima postala hit
Zgodne legice ukrale poglede, a legendarni bend podigao je sve na noge: Ovo će Osijek pamtiti
Veliki povratak Zdravka Čolića! Izdao novi album, uz njega Merlin, Neno Belan, Tonči Huljić
Neda Ukraden podijelila obiteljsku sreću: Njezinoj kćeri i zetu stižu čestitke sa svih strana
Ukrale pažnju na koncertu Ede Maajke: Dvije ljepotice svojim outfitima začinile večer u Čakovcu
Hamiltonova bivša pretrpjela jezivu nezgodu: Sada snimljena s bolnim ožiljcima
Lana Škrgatić za RTL Scenu progovorila o teškom putu do majčinstva: 'Uvijek će biti predrasuda'
Aca Lukas zapalio Arenu Zagreb: Na pozornici mu se pridružili Vlado Kalember i Boris Novković