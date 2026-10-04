Tko je zapravo naredio napad na Katarinu? Sumnja pada na Krnetu, a njegova reakcija otvara nova pitanja

Napetosti unutar zatvorskih zidina dosegnule su novu razinu nakon nedavnih incidenata. Tijekom prebacivanja u samicu, zatvorenica Eva Parać izgovorila je riječi koje bi mogle razotkriti puno dublju aferu. Ostaje pitanje hoće li stražar Mađar shvatiti u što se zapravo upleo.

Nakon velike pobune i štrajka glađu, uprava zatvora odlučila je primijeniti najstrože mjere. Smanjeni su obroci, a boravak na dvorištu značajno je skraćen kako bi se zatvorenice naučile pameti. U samici je zbog napada na Katarinu Runje završila Eva Parać.

Dok ju je stražar Mađar vodio prema kaznenoj ćeliji, Eva je stražara Mađara upitala je li tu naredbu izdao Krneta. Ta informacija u potpunosti bi mogla promijeniti sliku o tome tko zapravo vuče konce u zatvorskim sukobima.