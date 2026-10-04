Tko je zapravo naredio napad na Katarinu? Sumnja pada na Krnetu, a njegova reakcija otvara nova pitanja

Napetosti unutar zatvorskih zidina dosegnule su novu razinu nakon nedavnih incidenata. Tijekom prebacivanja u samicu, zatvorenica Eva Parać izgovorila je riječi koje bi mogle razotkriti puno dublju aferu. Ostaje pitanje hoće li stražar Mađar shvatiti u što se zapravo upleo.
Nakon velike pobune i štrajka glađu, uprava zatvora odlučila je primijeniti najstrože mjere. Smanjeni su obroci, a boravak na dvorištu značajno je skraćen kako bi se zatvorenice naučile pameti. U samici je zbog napada na Katarinu Runje završila Eva Parać.
Dok ju je stražar Mađar vodio prema kaznenoj ćeliji, Eva je stražara Mađara upitala je li tu naredbu izdao Krneta. Ta informacija u potpunosti bi mogla promijeniti sliku o tome tko zapravo vuče konce u zatvorskim sukobima.
Krnetina reakcija i prikrivanje istine
Misleći da radi pravu stvar, Mađar je ovu osjetljivu informaciju prenio samom Krneti. Očekivao je smireno objašnjenje, no njegova reakcija bila je prilično obrambena. Krneta ga je odmah napao pitanjem zašto mu se zatvorenice uopće povjeravaju, pokušavajući diskreditirati izvor informacija.
Umjesto da raščisti navode, Krneta je brzo podsjetio Mađara na to tko su te žene. Naglasio je da su one kriminalke i ubojice te ga oštro upozorio da to nikada ne smije zaboraviti. Njegov ton bio je jasan znak da se u cijelu priču ne bi smjelo dublje zadirati.
Iako je Mađar odmah ustuknuo, sumnja nije nestala. Iz Krnetinog brzopoteznog zataškavanja može se iščitati strah od otkrivanja puno veće afere unutar sustava.
Ako Eva nastavi govoriti, Krneta bi se mogao naći u velikim problemima.
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