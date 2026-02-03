Tko je zapravo Vice Radonić? Donosimo sve teorije o liku koji će uzdrmati obitelj Vukas

Iako je naizgled miran i uglađen, njegov dolazak u malo mjesto Vrilo ubrzo se pokazao puno važnijim za priču nego što se isprva činilo

U trenutku kada se činilo da su odnosi u seriji 'Divlje pčele' već dovoljno komplicirani, u Vrilo stiže Vice Radonić, čovjek koji se predstavio kao daleki rođak Mirjane Vukas iz Čilea, a ubrzo je postao jedan od najzanimljivijih likova serije zbog neobične mješavine šarma, tajanstvenosti i dvosmislenih namjera.

Prezentacija pred obitelji

Vice se na prvi susret s obitelji predstavlja kao arhitekt koji se vraća svojim korijenima, a njegova priča uključuje i posjedovanje vinove loze u Čileu kao razlog povratka. Takav opis djeluje uvjerljivo i simpatično u njegovim govorima nema očitih prijetnji, već se čini kao netko tko želi obnoviti veze i učvrstiti svoj identitet u rodnom kraju. Međutim, kako priča teče, taj miran ton zamjenjuju trenuci u kojima Vice svojim riječima i postupcima baca sjenu sumnje na vlastiti motiv dolaska, osobito zato što njegova iskrena privrženost obitelji Vukas i Terezi izgleda površna i strateška.

Zaruke s Terezom: ljubav ili taktika?

Jedan od najvažnijih trenutaka u razvoju Viceovog lika je njegova odluka da se zaruči s Terezom Vukas. Formalno gledano, to je čin koji bi trebao simbolizirati ljubav i želju za stabilnom budućnosti. No dalje od sudbonosnog "Da", gledatelji su ubrzo počeli primjećivati da Vice možda nije iskren u svojim osjećajima, barem ne u tradicionalnom, romantičnom smislu. Mnogi fanovi primjećuju da se njegova zaljubljenost u Terezu ne čini potpunom, on se ne ponaša kao netko koga vodi istinska emocija, nego kao netko tko je spreman koristiti veze i udruživanja kako bi osigurao položaj unutar obitelji.

Dvosmislena komunikacija i skriveni komentari

Čak i u trenucima kada se čini da Vice izražava prijateljske ili supoštovajuće stavove prema Vukasima, njegova komunikacija s pouzdanim suradnikom otkriva drugačiji ton. U privatnim razgovorima nadimlje Vukasove kao "nasilnike" ili ljude koje ne smatra poštenima, što daje dojam da iza njegove prijazne fasade postoji duboko nepoštovanje ili čak skrivena motivacija. Ovaj dvojni identitet potiče gledatelje da sumnjaju: je li Vice zaista pristojan čovjek koji želi novi početak, ili netko tko je došao s osobnim planovima?

Teorije gledatelja

Kako se radnja razvija, među gledateljima su počele rasti teorije:

Strateški saveznik ili infiltrator:

Neki vjeruju da Vice ne želi samo biti dio obitelji preko Tereze, već da ima širi plan, možda povezan s nasljedstvom, kontrolom nad imanjem ili razotkrivanjem starih tajni. Njegova urođena sposobnost da se brzo uključi u dinamiku obitelji Vukas i njegovo zanimanje za osjetljive teme sugeriraju da ne govori bez razmišljanja.

Personalna osvetnička ili dugoročna motivacija:

Drugi smatraju da je Vice možda imao neriješene račune s obitelji Vukas iz prošlosti, stoga se lažno predstavlja kako bi se infiltrirao u njihove živote i izvukao informacije koje bi mu mogle koristiti kasnije.

On je tek početak "niza" stranih ulazaka:

Neki gledatelji napominju da bi Vice mogao biti simbol promjene dinamike u Vrilo, pokrećući niz novih likova koji se predstavljaju simpatično, ali imaju skrivene agende, što bi dodatno zakompliciralo priče ostalih protagonista.

Hoće li Čavka ili Vukasi otkriti njegovu pravu prirodu?

Najnapetiji kutak ove priče jest pitanje hoće li Vice ostati netaknut u svojoj maski, ili će netko iz obitelji ili šire zajednice početi kopati dublje. Mnogi gledatelji nagađaju da bi upravo Milan Čavka mogao biti prvi koji skoro dokuči što Vice radi, jer je Čavka već pokazao da zna prepoznati dvoličnost i opasnost, a njegova lojalnost prema Anti Vukasu često ga dovodi u poziciju da prati događaje u sjeni. Ako se Čavka počne interesirati za VicINo ponašanje, to bi moglo dovesti do jedne od najvećih prekretnica u obitelji Vukas dosad.

Za sada, Vice Radonić ostaje enigmatičan lik, istovremeno dio obitelji i potencijalna prijetnja. Njegovi pravi motivi i dugoročne namjere još nisu razotkriveni, ali jasno je da njegov dolazak neće ostati bez posljedica. 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

