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Divlje pčele

'Tko nam je kriv što smo je pustili u kuću': Mirjana bijesna zbog Cvite

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
01.10.2026 11:03

Karmela i Jakov komentiraju situaciju s Ivicom, ona je zabrinuta i tužna te ima osjećaj da Ivica samo ponavlja da se boji svega. Rajka planira dovesti doktora koji bi mu mogao pomoći. Uskoro njihov razgovor prekida Nikola, kojeg zanima što je sa zadrugarima. "Nemam snage za još jednu borbu", ustvrdio je Jakov nakon svega. Jakov na kraju kaže rođaku da ga podsjeća na Antu.

divlje pcele - jakov i karmela
divlje pcele - jakov i karmela FOTO: RTL

Mirjana i Marko razgovaraju o Cviti, bijesna je jer sinu želi mijenjati ime. "Tko nam je kriv što smo je uopće pustili u kuću. Otkad je došla, čeka trenutak kada će krenuti zapovijedati", ljuta je Mirjana zbog snahe. Uskoro joj Marko skrene misli s problema s Cvitom.

Divlje pčele, Zora
Divlje pčele, Zora FOTO: RTL

Zora se snalazi u Zagrebu, gdje je otišla u potrazi za novim početkom. Krneta ima zadatak za Evu. Ranko provodi vrijeme sa Sikiricom i Mandom te se prisjeća Tominog odlaska.

Novu epizodu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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