Tko plaća gataru Sadiju u seriji 'Divlje pčele'? Jedan lik posebno se spominje

Dolazak gatare Sadije u Vrilo izazvao je pravu buru, ali ne samo među likovima serije, nego i među gledateljima 'Divljih pčela'

Nakon što je Katarini izrekla zlokobne riječi o "krvavim rukama", društvene mreže serije 'Divlje pčele' su se užarile. Jedno pitanje sada visi u zraku, tko je doveo Sadiju i radi li ona za nekoga? Komentari se samo nižu, a publika je uvjerena da ništa nije slučajno. Previše toga Sadija zna, previše precizno pogađa i previše se brzo našla u središtu najveće drame u mjestu.

Je li Vice Radonić povukao konce?

Jedna od najčešćih teorija vodi do Vice Radonića. Dio gledatelja smatra da upravo on ima najviše koristi od toga da se ponovno otvore sumnje oko Petrove smrti. Vice je ambiciozan, hladan i već je pokazao da zna igrati strateški. Ako bi se Katarinu dodatno kompromitiralo u očima mještana, otvorio bi se prostor za nove saveze i jačanje njegove pozicije. Gledatelji se pitaju je li upravo on iskoristio Sadijinu potrebu za novcem i usmjerio je tamo gdje će izazvati najveći kaos.

Vice Radonić, Divlje pčele

Ima li Toma skriveni plan?

Druga teorija ide u sasvim drugom smjeru i spominje Tomu Domazeta. Iako je posljednjih epizoda uz Katarinu i pokazuje da joj je oslonac, ne treba zaboraviti da je u Vrilo došao s jasnom namjerom. Toma zna slušati, zna povezivati i zna kako sustav funkcionira. Je li moguće da je Sadijin dolazak dio šire igre, ili je netko iskoristio situaciju kako bi destabilizirao i Katu i Vukase?

Toma Domazet, Divlje pčele

Ili pravi igrač još uvijek čeka u sjeni?

Postoje i oni koji smatraju da meta uopće nije samo Katarina. Sadija pažljivo bira trenutke i riječi. Pojavljuje se ondje gdje su rane još svježe i gdje su odnosi napeti. Njezina proročanstva padaju poput iskre na već zapaljivo tlo. Možda netko želi posijati nepovjerenje, razbiti tek izgrađene saveze ili skrenuti pozornost s vlastite krivnje. Sadija zna previše da bi bila tek slučajna sajamska atrakcija. Pitanje je samo dolazi li njezino znanje iz prisluškivanja i manipulacije ili iza svega stoji konkretan nalogodavac. Vrilo je ponovno podijeljeno, a gledatelji sve glasnije raspravljaju. Ako je Sadija doista dio nečijeg plana, uskoro bi se moglo otkriti tko zapravo manipulira iz sjene.

Tko po vašem mišljenju stoji iza njezina dolaska?

Sadija i Katarina, Divlje pčele

