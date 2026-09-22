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Divlje pčele

Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a Mirjanin plaćeni ubojica na nišanu drži Katarinu

U Vrilo stiže večer puna napetosti i neočekivanih obrata. Katarina će se suočiti s presudom, Ante pokušati otkriti tko mu je doista odan, a jedna će odluka dovesti do dramatičnih posljedica koje će potresti cijelo mjesto

RTL.hr
22.09.2026 10:13

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, napeta epizoda serije 'Divlje pčele'.

Katarinu odvode u sudnicu. I dok je njezina presuda za jedne pobjeda, drugi imaju pomiješane osjećaje.

Odvode Katarinu, Divlje pčele
Odvode Katarinu, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante bježi na tajnu lokaciju, a prate ga Čavka i Marko. On im priznaje da je Nikoli postavio zamku ne bi li otkrio koliko mu je uistinu odan. Omete ih rastrojeni Ivica koji hoda prema njima s pištoljem u ruci, u namjeri da ubije Antu. Tišinu prekida pucanj!

Mirjanin placeni ubojica
Mirjanin placeni ubojica FOTO: RTL

Mještani i Rajka pronalaze unesrećenog, a Ivicu odvode u pritvor. Karmela u potpunom šoku optužuje Ivicu da im je uništio sreću i budućnost.

Tko je nastradao, Divlje pčele
Tko je nastradao, Divlje pčele FOTO: RTL

Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila ne bi li se zauvijek riješila Katarine. Još jedan pucanj odjekne Vrilom i dogodi se ono nezamislivo!

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
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